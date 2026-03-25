Αταμάν: Πολύ σημαντική νίκη με Dubai BC, αλλά η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Dubai BC στο Σαράγεβο (104-107 ένα αποτέλεσμα που του εξασφάλισε μια θέση στην πρώτη δεκάδα του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague και του επιτρέπει να… κοιτάζει ψηλά, προς την πρώτη εξάδα. Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβηκε έτσι στο 19-14 (11-6 εντός και 8-8 εκτός έδρας).

Λίγη ώρα μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Dubai BC, ο Εργκίν Αταμάν θέλησε να αποδώσει τα εύσημα στους παίκτες του, στη μίνι ομιλία που έκανε στα αποδυτήρια.

«Καλή προσπάθεια. Γυρίσατε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Καλή προσπάθεια, πολύ σημαντική νίκη, συγχαρητήρια. Φυσικά, η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Αύριο θα είμαστε έτοιμοι για ακόμα έναν τελικό στην έδρα μας κόντρα στην Μονακό. Καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αταμάν.

Την επόμενη αγωνιστική (34η) -που ολοκληρώνει την τελευταία “διαβολοβδομάδα” της φετινής Euroleague- ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Μονακό (27.03.2026, 21:15) στο Telekom Center Athens, σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό ματς για την κατάταξή του.

Coach Ergin Ataman congratulates the team on a great comeback and a vital win, while keeping the focus sharp for the next big challenge. 💪 No time to relax, as the next home “final” is already ahead of us. ☘️ Watch the full Coach’s speech and the post-game reactions on CLUB… pic.twitter.com/HIw7W1eOgo — Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 25, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



