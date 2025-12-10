Αταμάν: Θέλει προσοχή η Αρμάνι και πρέπει να παίξουμε σωστό μπάσκετ για να πάρουμε τη νίκη

Αταμάν: Θέλει προσοχή η Αρμάνι και πρέπει να παίξουμε σωστό μπάσκετ για να πάρουμε τη νίκη
10 Δεκ. 2025 16:44
Pelop News

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για Μιλάνο, με τον Έργκιν Άταμαν να μην έχει στην διάθεσή του τους Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς, για τους οποίους ο Τούρκος κόουτς μίλησε στο πλαίσιο των καθιερωμένων δηλώσεων πριν το ταξίδι.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο τεχνικός των πράσινων:
«Ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι, γιατί δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Euroleague. Η Αρμάνι έχει πολύ καλό ρόστερ, που μπορεί να είναι ανταγωνιστικό για το Final-Four. Αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα τραυματισμού, αλλά στα τελευταία παιχνίδια έχουν επιστρέψει σχεδόν όλοι. Ο Λεντέι, ο Νίμπο, ο Σιλντς και με εμάς νομίζω και ο Γκούντουριτς. Έχουμε κι εμείς καλό ρόστερ, πρέπει να παίξουμε επιθετικά και σωστό μπάσκετ για να πάρουμε τη νίκη. Έχει πολύ καλή ομάδα και είναι σε καλή θέση βαθμολογικά».

Για την αλλαγή προπονητή στην Αρμάνι και το τι έχει αλλάξει ο Ποέτα: «Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η ομάδα. Ο Ποέτα ήταν βοηθός του Μεσίνα για μεγάλο διάστημα. Δε μπορείς να αλλάξει πολλά. Και είναι έξυπνος προπονητής. Δε μπορεί να πάρει μια ομάδα και ξαφνικά να τα αλλάξει όλα. Είναι κακό για την ομάδα.
Ο Ποέτα επίσης είναι τυχερός γιατί επέστρεψαν οι τραυματίες, ξέρει τα συστήματα, ξέρει την ομάδα, έχει δουλέψει με τον Μεσίνα. Ο οποίος μαζί με τον Ζέλικο είναι οι καλύτεροι προπονητές στην ιστορία της διοργάνωσης. Έχει μάθει πολλά από τον Μεσίνα και τώρα θα βάλει πολλές από τις ιδέες του και θα δώσει και κίνητρο στους παίκτες του.

Άλλαξε λίγο το rotation της ομάδας, όπως με την περίπτωση του Ντάνστον. Οι παίκτες κερδίζουν τα παιχνίδια, όμως, όχι οι προπονητές και αυτό συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Χάσαμε πολλά παιχνίδια όταν παίζαμε χωρίς σέντερ και όταν πήραμε σέντερ παίξαμε πολύ καλύτερα και κάναμε τέσσερις σερί νίκες. Μετά κάναμε ένα κακό ματς και χάσαμε. Προετοιμάσαμε το παιχνίδι πήραμε αποφάσεις αλλά οι παίκτες κρίνουν το αποτέλεσμα».

Για τους Όσμαν και Χολμς: «Δυστυχώς ο Οσμάν δεν θα παίξει αύριο. Περίμενα ότι θα έπαιζε, αλλά οι γιατροί μου είπαν χθες ότι δε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί πονάει ακόμα. Ο Χολμς ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα παίξει. Πέρασε ένα πολύ δύσκολο τραυματισμό, έμεινε εκτός για μεγάλο διάστημα και ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμος. Και είναι σημαντικό να είναι έτοιμος να παίξει καλά. Πρέπει πρώτα να προπονηθεί καλά 2-3 φορές και μετά να μπει να παίξει».

