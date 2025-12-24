Αθήνα: 14χρονη βγήκε να πει τα κάλαντα και βρέθηκε αναίσθητη στο δρόμο – Ερευνάται πιθανή παράσυρση

Σοκ προκαλεί περιστατικό τροχαίου με παράσυρση και εγκατάλειψη 14χρονης στην Αθήνα, ανήμερα της παραμονής των Χριστουγέννων, με το κορίτσι να εντοπίζεται αναίσθητο στον δρόμο και να μεταφέρεται εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων.

Αθήνα: 14χρονη βγήκε να πει τα κάλαντα και βρέθηκε αναίσθητη στο δρόμο - Ερευνάται πιθανή παράσυρση
24 Δεκ. 2025 13:19
Pelop News

Άγιο είχε μία 14χρονη στην Αθήνα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου, όταν –σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες– παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ είχε βγει να πει τα κάλαντα και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε στο σημείο.

Το περιστατικό αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος περιέγραψε ότι το κορίτσι εντοπίστηκε αναίσθητο και με τραύματα στο κεφάλι από νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, η οποία πήγαινε εκείνη την ώρα στη βάρδιά της.

Η νοσηλεύτρια προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη 14χρονη στο Νοσοκομείο Παίδων. Εκεί, το ιατρικό προσωπικό επενέβη άμεσα, αντιμετωπίζοντας τα τραύματά της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κορίτσι φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό ότι η ζωή της διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ στο πλευρό της ανήλικης βρίσκονται η μητέρα και τα αδέλφια της. Όπως σημειώνει ο κ. Γιαννάκος, η έγκαιρη παρέμβαση της νοσηλεύτριας αποδείχθηκε καθοριστική, τονίζοντας ότι «ήταν τυχερό το κορίτσι που πέρασε από το σημείο άνθρωπος που γνώριζε πώς να βοηθήσει».

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το παιδί να παρασύρθηκε από ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό του υπεύθυνου και την απόδοση ευθυνών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Στα λευκά το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν – Άνοιξε για το κοινό και υποδέχεται πλήθος επισκεπτών
15:16 Το 2025 οδεύει να γίνει η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία
15:08 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διέλευση χωρίς διόδια στην Ιόνια Οδό – Ρευστή η κατάσταση στην παλαιά Εθνική Οδό
15:00 Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών στον Πειραιά: Σύλληψη 36χρονου μετά από επιχείρηση του Λιμενικού
14:54 Πυρομαχικό από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης
14:44 Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Άκριτα – Η επιθυμία της οικογένειας
14:34 Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου – Συλλήψεις ανηλίκων
14:33 Η BP πουλά το 65% της Castrol έναντι 6 δισ. δολαρίων και κάνει στροφή στην στρατηγική της
14:24 Μήνυμα ελπίδας και δικαιοσύνης από τη Μαρία Καρυστιανού για τα Χριστούγεννα
14:19 Κεφαλογιάννης: Πρόληψη, νέα κέντρα διαχείρισης κινδύνων και προδιαγεγραμμένη καύση στο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»
14:16 Ιταλία: Κατασχέθηκε κοκαΐνη αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ ΒΙΝΤΕΟ
14:14 Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης: Τραυματίστηκε οδηγώντας πατίνι – Τι λένε οι νεότερες πληροφορίες
14:07 Κάλαντα στον Περισσό με πολιτικό μήνυμα: Στο πλευρό εργατών και αγροτών ο Δημήτρης Κουτσούμπας
14:00 Πάτρα: Στον πυρετό της προετοιμασίας χώροι εστίασης και αναψυχής – Επιλογές για όλες τις τσέπες
13:57 Χριστουγεννιάτικες ευχές από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ με μήνυμα για Ελλάδα και ΗΠΑ
13:53 Γιατί η γάτα σας νιαουρίζει συνεχώς – Πότε είναι φυσιολογικό και πότε ανησυχητικό
13:48 Αγωνία στα Άνω Πορόια Σερρών: Αγνοείται 45χρονος διοικητής πυροσβεστικού κλιμακίου
13:41 Πάτρα: Συνεδριάζει η δημοτική επιτροπή
13:37 Στο μικροσκόπιο τα «μαύρα κουτιά» του Falcon 50 που συνετρίβη νότια της Άγκυρας – Οκτώ νεκροί, ανάμεσά τους μια ελληνίδα
13:30 Αίγιο: Εκτός δημοτικής ομάδας η Παναγιώτα Χριστοπούλου – Ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ