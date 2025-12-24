Αθήνα: 14χρονη βγήκε να πει τα κάλαντα και βρέθηκε αναίσθητη στο δρόμο – Ερευνάται πιθανή παράσυρση

Άγιο είχε μία 14χρονη στην Αθήνα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου, όταν –σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες– παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ είχε βγει να πει τα κάλαντα και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε στο σημείο.

Το περιστατικό αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος περιέγραψε ότι το κορίτσι εντοπίστηκε αναίσθητο και με τραύματα στο κεφάλι από νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, η οποία πήγαινε εκείνη την ώρα στη βάρδιά της.

Η νοσηλεύτρια προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη 14χρονη στο Νοσοκομείο Παίδων. Εκεί, το ιατρικό προσωπικό επενέβη άμεσα, αντιμετωπίζοντας τα τραύματά της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κορίτσι φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό ότι η ζωή της διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ στο πλευρό της ανήλικης βρίσκονται η μητέρα και τα αδέλφια της. Όπως σημειώνει ο κ. Γιαννάκος, η έγκαιρη παρέμβαση της νοσηλεύτριας αποδείχθηκε καθοριστική, τονίζοντας ότι «ήταν τυχερό το κορίτσι που πέρασε από το σημείο άνθρωπος που γνώριζε πώς να βοηθήσει».

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το παιδί να παρασύρθηκε από ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό του υπεύθυνου και την απόδοση ευθυνών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



