Αθήνα: Έκρηξη σε γνωστό μαγαζί στην Μιχαλακοπούλου

Στο σημείο σπεύδουν αστυνομικές δυνάμεις…

Αστυνομία
07 Οκτ. 2025 22:37
Pelop News

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (7/10/2025) το βράδυ σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια.

Η έκρηξη έγινε στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Μέξη, όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο μαγαζί, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν λειτουργούσε σήμερα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει Πυροσβεστική, αστυνομία αλλά και άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να σημειώθηκε λόγω μηχανισμού.

Από την έκρηξη οχήματα που ήταν έξω από την ντισκοτέκ έχουν υποστεί ζημιές, κατά πληροφορίες.
