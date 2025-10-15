Αθήνα: Επίθεση σοκ 40χρονου, που εμφανιζόταν ως πλαστικός χειρουργός, σε 43χρονη οδηγό

Ένας 40χρονος επιχειρηματίας που εμφανιζόταν ως πλαστικός χειρουργός, εξύβρισε 43χρονη οδηγό, την οποία στη συνέχεια χτύπησε και τράπηκε σε φυγή, στο σοκαριστικό περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου στη λεωφόρο Ηλιουπόλεως.

Αυτά περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας του συμβάντος, που διαβεβαιώνει ότι θα παραστεί μάρτυρας υπέρ της 43χρονης οδηγού που είδε τον 40χρονο φερόμενο ως πλαστικό χειρουργό να τη βρίζει και να τη χτυπάει επειδή – κατά τον δράστη – πήγαινε αργά με το αυτοκίνητό της.

«Θα είμαι μάρτυρας υπεράσπισης στο δικαστήριο για τη 43χρονη», λέει στο newsit.gr ο αυτόπτης μάρτυρας, στη δίκη που αναβλήθηκε την Τετάρτη για τις 29 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, στο περιστατικό που σημειώθηκε στις 11:30 το βράδυ της Δευτέρας (13.10.2025) έξω από την επιχείρησή του, ο 40χρονος σταμάτησε απότομα το αυτοκίνητό του και επιτέθηκε φραστικά και σωματικά στη 43χρονη γυναίκα οδηγό.

Ο μάρτυρας περιγράφει σκηνές πανικού, με τον άνδρα να απειλεί, να βρίζει και να χτυπά το όχημα της γυναίκας, προκαλώντας φόβο και αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Όπως αναφέρει, επενέβη φωνάζοντάς του να την αφήσει, ενώ λίγο αργότερα ο δράστης τράπηκε σε φυγή με όχημα τύπου Tesla, πριν εντοπιστεί από διερχόμενους αστυνομικούς.

«Τη Δευτέρα το βράδυ βρισκόμουν στην επιχείρηση που διαθέτω και ξαφνικά βλέπω ένα όχημα να σταματάει απότομα και ξαφνικά μία κυρία φώναζε πάρα πολύ έντονα, υπερβολικά φοβισμένη, και είδα και ένα άντρα περίπου 40 ετών να την απειλεί και να τη βρίζει.

Της έλεγε: «Μωρή καρ@@λα θα σε γα@@@ω!» και άλλα πολλά…

Ο άνδρας ήταν σε κατάσταση πολύ περίεργη, της κοπανούσε το αμάξι, της χτυπούσε το καπό και της ανοιγόκλεινε την πόρτα του οχήματος, μάλλον για να χτυπήσει την οδηγό. Εγώ του φώναξα από απόσταση ”άφησε τη γυναίκα”, αλλά δεν άκουγε κανέναν. Ξαφνικά μπήκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο μάρκας Tesla και είδα που τον πήραν από πίσω αστυνομικοί που πέρναγαν τυχαία από το σημείο και κατάλαβαν ότι ”κάτι τρέχει”. Εγώ θα πάω στο δικαστήριο ως μάρτυρας υπεράσπισης της γυναίκας γιατί ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να της έχει κάνει μεγάλο κακό αν δεν βρισκόταν κόσμος εκείνη την ώρα».

