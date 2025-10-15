Παιδί 12 χρονών στον Βόλο απείλησε συμμαθητή του με σουγιά για να τον ληστέψει!

Στον Βόλο δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ληστείας, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή ασκήθηκε σε βάρος 12χρονου που απείλησε με σουγιά συμμαθητή του!

Το περιστατικό έγινε το πρωί της Τετάρτης στο σχολείο, λίγο πριν την αναχώρηση των μαθητών για εκδρομή. Ο 12χρονος φέρεται να έβγαλε έναν αναδιπλούμενο σουγιά με λάμα πέντε εκατοστών και να απείλησε συμμαθητή του, επίσης 12 ετών, στο ύψος της κοιλιακής χώρας, ζητώντας του τα χρήματά του, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

«Δώσε μου τα χρήματά σου», φέρεται να είπε ο ανήλικος, σύμφωνα με τη δικογραφία. Ο 12χρονος ειδοποίησε τον διευθυντή του σχολείο ο οποίος με τη σειρά του κάλεσε την ΕΛΑΣ.

Ο 12χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, ενώ υποστήριξε πως είχε αγοράσει τον σουγιά μαζί με συμμαθητές του, χωρίς να αποκαλύψει την προέλευση, κατά τις ίδιες πηγές. Στη συνέχεια το παιδί οδηγήθηκε στον Α’ Ανακριτή Βόλου.

