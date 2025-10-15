Ο λόγος που δόθηκε αναβολή στη δίκη για τα Τέμπη

Τελικά την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, αναμένεται να αρχίσει στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η δίκη της υπόθεσης που αφορά στα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας για τα Τέμπη, μετά τη διακοπή στη διαδικασία που αποφασίστηκε σήμερα (15.10.2025) λόγω παρέλευσης ωραρίου.

Η επιστροφή του δολοφόνου της Φοινικούντα στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά το διπλό έγκλημα

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη για τα Τέμπη είχε ήδη αναβληθεί έπειτα από αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Στο εδώλιο για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη κάθισαν πρώην στελέχη του σιδηροδρομικού οργανισμού και της εταιρείας φύλαξης που είχε αναλάβει την παρακολούθηση του δικτύου.

Οι κατηγορίες αφορούν υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια, καθώς και ηθική αυτουργία στα ίδια αδικήματα, με επίκεντρο τα χαμένα βίντεο που φέρονται να καταγράφουν διελεύσεις αμαξοστοιχιών πριν το δυστύχημα.

Η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο μετά από αναβολή του περασμένου Ιουνίου, ενώ η δίωξη προέκυψε ύστερα από μηνυτήρια αναφορά.

Στις 23 Μαρτίου 2026 η κύρια δίκη

Σημειώνεται ότι κύρια δίκη έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου 2026, η οποία θα διεξαχθεί στο συνεδριακό κέντρο του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι -μη πολιτικά πρόσωπα- από τους 43 που περιείχε αρχικά η δικογραφία.

Στην κορυφή της λίστας των 36 κατηγορουμένων βρίσκεται ο 60χρονος σταθμάρχης Λάρισας, ο οποίος το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 έστειλε την επιβατική αμαξοστοιχία στη λάθος γραμμή. Στο πλευρό του θα βρίσκονται δύο συνάδελφοί του σταθμάρχες που κατηγορούνται ότι αποχώρησαν νωρίτερα από τη βάρδιά τους, αλλά και ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ.

Από τους 36 κατηγορούμενους οι 33 βαρύνονται με το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, ενώ τρία πρόσωπα αντιμετωπίζουν μόνο πλημμελήματα.

Συγκεκριμένα 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη μεγάλου αριθμού ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, τη δυνατότητα κινδύνου περισσότερων προσώπων και τη δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα, τελεσθείσας και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Επιπλέον, οι 33 αντιμετωπίζουν τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροή, και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροή.

Τα τρία πλημμελήματα που αναφέρθηκαν μαζί με αυτό της παράβασης καθήκοντος αντιμετωπίζουν τα δύο στελέχη της Hellenic Train, ενώ μόνο το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος αντιμετωπίζει μία κατηγορουμένη, μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Μετατάξεων του ΟΣΕ.

Η δίκη αναμένεται μακρά και σύνθετη, καθώς περιλαμβάνει εκτενή δικογραφία, πολλαπλές τεχνικές εκθέσεις και δεκάδες μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν.

Η δικαστική διαδικασία θα αποτελέσει κρίσιμη στιγμή και για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες περιμένουν, την απόδοση των ευθυνών και την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία.

Η αίθουσα που θα φιλοξενήσει την πολυπρόσωπη δίκη είναι ήδη έτοιμη, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες στον συνεδριακό χώρο «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος, που εκτείνεται σε 600 τ.μ., έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει έως και 60 κατηγορουμένους και περίπου 250 δικηγόρους, ενώ έχουν προβλεφθεί θέσεις για εκπροσώπους του Τύπου, καθώς και επιπλέον αίθουσα για το κοινό, που θα μπορεί να παρακολουθεί τη διαδικασία μέσω ζωντανής μετάδοσης σε οθόνες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



