Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω κινητοποίησης ταξί – Πορεία προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία εφαρμόζονται σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής λόγω κινητοποιήσεων οδηγών ταξί. Η απεργιακή κινητοποίηση συνοδεύεται από πορείες και νέες δράσεις τις επόμενες ημέρες.

18 Φεβ. 2026 12:31
Pelop News

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις βρίσκονται σε ισχύ σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, εξαιτίας αυξημένης κίνησης και μηχανοκίνητης πορείας οδηγών ταξί προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι ρυθμίσεις αφορούν κυρίως τη διαδρομή Λεωφόρος Αθηνών – Λεωφόρος Κηφισού – Αττική Οδός, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στην απεργιακή δράση των οδηγών ταξί της Αττικής, οι οποίοι απέχουν από τα καθήκοντά τους από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 06:00 το πρωί έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο, επηρεάζοντας την κυκλοφορία σε βασικές αρτηρίες, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της κίνησης.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 10:30 το πρωί στα γραφεία του ΣΑΤΑ, ενώ θα ακολουθήσει πορεία χωρίς οχήματα προς το Μέγαρο Μαξίμου.


