Αθήνα: Σοβαρό τροχαίο στη Μεσογείων, μοτοσυκλέτα παρέσυρε πεζή

30 Οκτ. 2025 22:14
Pelop News

Σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη πεζή στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων, στο ύψος του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς», λίγο μετά τις 21:00 της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσυκλέτα παρέσυρε την άτυχη γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), το οποίο μετέφερε την παθούσα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει αδιευκρίνιστη.

 
