Αθήνα: Σοβαρό τροχαίο στη Μεσογείων, μοτοσυκλέτα παρέσυρε πεζή

Σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη πεζή στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων, στο ύψος του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς», λίγο μετά τις 21:00 της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσυκλέτα παρέσυρε την άτυχη γυναίκα.

Διαβάστε επίσης:Πειραιάς: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη 72χρονη, την παρέσυρε λεωφορείο

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), το οποίο μετέφερε την παθούσα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει αδιευκρίνιστη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



