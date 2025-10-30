Πειραιάς: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη 72χρονη, την παρέσυρε λεωφορείο

Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε 72χρονη γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από λεωφορείο, το απόγευμα της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Ένταση στην Ακρωτηρίου για μια θέση στάθμευσης, επενέβη η αστυνομία

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 16:15, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τη στιγμή που η ηλικιωμένη επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο λεωφορείο.

Η 72χρονη μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



