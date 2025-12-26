Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: Προκήρυξη για προσλήψεις 25 δημοσιογράφων σε επτά τμήματα

Αναλυτικά οι ειδικότητες που θα καλύψουν οι προσλήψεις.

Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: Προκήρυξη για προσλήψεις 25 δημοσιογράφων σε επτά τμήματα
26 Δεκ. 2025 23:58
Pelop News

Σε διαδικασία προσλήψεων δημοσιογράφων προχωρά το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), με στόχο την κάλυψη 25 θέσεων σε επτά διαφορετικά τμήματα και ειδικότητες.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, οι περισσότερες θέσεις αφορούν το Πολιτικό Τμήμα, όπου προβλέπονται συνολικά οκτώ προσλήψεις. Ειδικότερα, ζητούνται δημοσιογράφοι με ειδίκευση στο διπλωματικό, κυβερνητικό, κοινοβουλευτικό και πολιτικό ρεπορτάζ, στο ρεπορτάζ εθνικής άμυνας, καθώς και στο ελεύθερο πολιτικό ρεπορτάζ.

Πέντε θέσεις προβλέπονται στο Τμήμα Ρεπορτάζ και Ανταποκριτών Εσωτερικού. Από αυτές, τρεις αφορούν το ελεύθερο ρεπορτάζ, μία το επαρχιακό ρεπορτάζ με έδρα την Κρήτη (νομός Ηρακλείου) και μία το αστυνομικό – πυροσβεστικό ρεπορτάζ.

Στο Διεθνές Τμήμα και στους Ανταποκριτές Εξωτερικού προκηρύσσονται δύο θέσεις δημοσιογράφων για νυχτερινή και βραδινή βάρδια.

Μία θέση προβλέπεται στο Αθλητικό Τμήμα, με ειδικότητα στο αθλητικό ρεπορτάζ.

Παράλληλα, τρεις θέσεις αφορούν το Τμήμα Ροής Ειδήσεων για συντάκτες ύλης, ενώ δύο θέσεις προκηρύσσονται στο Τμήμα Ιστοσελίδων και Social Media, μία για την πρώτη σελίδα και μία για διαχείριση κοινωνικών δικτύων.

Τρεις ακόμη προσλήψεις αφορούν το Ξενόγλωσσο Τμήμα, με δύο θέσεις για το αγγλόφωνο δελτίο και μία για το γαλλόφωνο δελτίο.

Τέλος, μία θέση δημοσιογράφου προκηρύσσεται για το Αυτοτελές Τμήμα Μακεδονίας και Θράκης (Βόρειος Ελλάδα), με ειδικότητα πρώτης σελίδας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και δεν εμπίπτουν σε κωλύματα διορισμού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόσκληση. Διαβάστε ΕΔΩ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται ότι όλα τα δηλωθέντα προσόντα και κριτήρια θα πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: Προκήρυξη για προσλήψεις 25 δημοσιογράφων σε επτά τμήματα
23:44 Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος
23:31 Το μήνυμα της Σμαράγδας Καρύδη μετά το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε»
23:13 Ιαπωνία: Καραμπόλα περίπου 50 οχημάτων με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
22:54 Google: Αλλάζει τα δεδομένα στο Gmail με δυνατότητα αλλαγής διεύθυνσης email
22:37 Γερμανία: Προειδοποίηση για τα ταξίδια στην Τουρκία ενόψει Πρωτοχρονιάς
22:19 Ελλάδα: Πρώτη επιλογή συνταξιούχων από το εξωτερικό
22:00 Τάκης Ζαχαράτος ως Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αποκάλυψε τι λατρεύει η Αμερικανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα!
21:53 Γοητεία του κόκκινου: 5 γιορτινές παραλλαγές για το μανικιούρ της Πρωτοχρονιάς
21:45 Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τέσσερις ορειβάτες νεκροί, ανάμεσά τους ένας άνδρας από την Ηλεία, δείτε ποιος ΦΩΤΟ
21:28 ΗΠΑ: Πάνω από 1.100 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω «παγωμένης καταιγίδας»
21:19 Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2026 στο Σύνταγμα: Τι έχει σχεδιάσει ο Δήμος Αθηναίων για την αλλαγή του χρόνου
21:10 Θεσσαλονίκη: Αγρότης καταγγέλλει δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών
20:53 Έφυγε από τη ζωή ο ζωγράφος, εικαστικός και γλύπτης Μιχάλης Κατζουράκης
20:43 Τραγωδία στην Καλλιθέα: Δύο νεκροί από πυρκαγιά σε διαμέρισμα
20:29 Ξανά στα μπλόκα οι αγρότες: Πού κλείνουν οι δρόμοι, αποφασίζουν αύριο Σάββατο στην Αχαΐα – Ποιες ρυθμίσεις ισχύουν για τις μετακινήσεις της Πρωτοχρονιάς
20:20 Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού, τρεις γυναίκες τραυματίες
20:13 Τιμητική βράβευση της Αναστασίας Κουμούση από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
20:05 Νύχτα των Ευχών στην Αθήνα: 3.000 φαναράκια φώνισαν τον ουρανό πάνω από την Πλατεία Κοτζιά ΦΩΤΟ
19:56 Δύο νεκροί από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο κοντά στη Λυών ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ