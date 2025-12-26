Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: Προκήρυξη για προσλήψεις 25 δημοσιογράφων σε επτά τμήματα

Σε διαδικασία προσλήψεων δημοσιογράφων προχωρά το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), με στόχο την κάλυψη 25 θέσεων σε επτά διαφορετικά τμήματα και ειδικότητες.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, οι περισσότερες θέσεις αφορούν το Πολιτικό Τμήμα, όπου προβλέπονται συνολικά οκτώ προσλήψεις. Ειδικότερα, ζητούνται δημοσιογράφοι με ειδίκευση στο διπλωματικό, κυβερνητικό, κοινοβουλευτικό και πολιτικό ρεπορτάζ, στο ρεπορτάζ εθνικής άμυνας, καθώς και στο ελεύθερο πολιτικό ρεπορτάζ.

Πέντε θέσεις προβλέπονται στο Τμήμα Ρεπορτάζ και Ανταποκριτών Εσωτερικού. Από αυτές, τρεις αφορούν το ελεύθερο ρεπορτάζ, μία το επαρχιακό ρεπορτάζ με έδρα την Κρήτη (νομός Ηρακλείου) και μία το αστυνομικό – πυροσβεστικό ρεπορτάζ.

Στο Διεθνές Τμήμα και στους Ανταποκριτές Εξωτερικού προκηρύσσονται δύο θέσεις δημοσιογράφων για νυχτερινή και βραδινή βάρδια.

Μία θέση προβλέπεται στο Αθλητικό Τμήμα, με ειδικότητα στο αθλητικό ρεπορτάζ.

Παράλληλα, τρεις θέσεις αφορούν το Τμήμα Ροής Ειδήσεων για συντάκτες ύλης, ενώ δύο θέσεις προκηρύσσονται στο Τμήμα Ιστοσελίδων και Social Media, μία για την πρώτη σελίδα και μία για διαχείριση κοινωνικών δικτύων.

Τρεις ακόμη προσλήψεις αφορούν το Ξενόγλωσσο Τμήμα, με δύο θέσεις για το αγγλόφωνο δελτίο και μία για το γαλλόφωνο δελτίο.

Τέλος, μία θέση δημοσιογράφου προκηρύσσεται για το Αυτοτελές Τμήμα Μακεδονίας και Θράκης (Βόρειος Ελλάδα), με ειδικότητα πρώτης σελίδας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και δεν εμπίπτουν σε κωλύματα διορισμού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόσκληση. Διαβάστε ΕΔΩ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται ότι όλα τα δηλωθέντα προσόντα και κριτήρια θα πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



