Αθώοι οι επτά αστυνομικοί για το έλλειμμα των 700.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη

Αθώοι κρίθηκαν όλοι οι αστυνομικοί που είχαν βρεθεί στο εδώλιο για την υπόθεση του οικονομικού ελλείμματος, ύψους άνω των 700.000 ευρώ, το οποίο είχε εντοπιστεί σε υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη μετά την αυτοκτονία, τον Οκτώβριο του 2022, συναδέλφου τους που ήταν υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης στην Ασφάλεια.

Συνολικά στην υπόθεση είχαν εμπλακεί επτά αστυνομικοί, στην πλειονότητά τους αξιωματικοί. Οι έξι που παραπέμφθηκαν σε δίκη αθωώθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για τις πράξεις της παράβασης καθήκοντος και της ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση, ενώ η έβδομη κατηγορούμενη, η οποία είχε εποπτικό ρόλο, είχε ήδη απαλλαγεί σε προγενέστερο στάδιο με βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

Η εμπλοκή τους προέκυψε ύστερα από διαχειριστικό έλεγχο για το ταμειακό έλλειμμα στη Γενική Διαχείριση Χρηματικού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Τα χρήματα αυτά προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, όπως μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα αστυνομικών. Διαχειριστής του ταμείου επί περισσότερα από τέσσερα χρόνια ήταν ο αυτόχειρας αστυνομικός, ενώ, σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας, τα χρήματα φαίνεται να κατέληξαν σε δραστηριότητες στοιχηματισμού.

Κατά το κατηγορητήριο, οι επτά αστυνομικοί, ως διαχειριστές και επόπτες διαφόρων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, φέρονταν να είχαν διαθέσει στον συγκεκριμένο συνάδελφό τους χρηματικά ποσά με άτυπο τρόπο, διευκολύνοντάς τον να καλύπτει ανάγκες του ταμείου που χειριζόταν.

Οι κατηγορούμενοι που δικάστηκαν υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για την κακοδιαχείριση και ότι και οι ίδιοι είχαν παραπλανηθεί. Όπως ανέφεραν στις απολογίες τους, τα ποσά που του διέθεσαν, παρακάμπτοντας τις τυπικές διαδικασίες, δόθηκαν επειδή πίστευαν ότι προορίζονταν για άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες, στο πλαίσιο συναδελφικής αλληλεγγύης και καλής πίστης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η εισαγγελέας της έδρας, η οποία στην πρότασή της ανέφερε πως οι κατηγορούμενοι έδιναν τα χρήματα θεωρώντας ότι καλύπτονταν πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και πως το έλλειμμα δεν μπορεί να αποδοθεί σε εκείνους, ζητώντας την αθώωσή τους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας για το έλλειμμα, είχαν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις σε βάρος των εμπλεκομένων, με διαφορετικά ποσά κατά περίπτωση, ενώ οι ίδιοι είχαν ήδη προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια ζητώντας την άρση των σχετικών καταλογισμών.

