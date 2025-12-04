Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα με πάνω από 70 κλοπές – Είχαν φτιάξει μέχρι και χυτήριο χρυσού

Οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας Νοτιοανατολικής και Βορειοανατολικής Αττικής εξάρθρωσαν πολυμελή σπείρα που δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε κλοπές και απάτες σε ολόκληρη την Αττική, με λεία που ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Η εγκληματική ομάδα είχε στήσει ακόμη και χυτήριο για να λιώνει τον κλεμμένο χρυσό, ενώ ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων θεωρείται μεγαλύτερος.

Από τις συνολικά καταγεγραμμένες υποθέσεις, οι 15 αφορούν απάτες που διέπρατταν τα μέλη της οργάνωσης προσποιούμενα υπαλλήλους της ΔΕΗ. Με το πρόσχημα ελέγχου ή βλάβης, έπειθαν τους ανυποψίαστους πολίτες να τους επιτρέψουν την είσοδο στα σπίτια τους και στη συνέχεια αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή. Σύμφωνα με τις αρχές, η λεία της ομάδας υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι τα πραγματικά ποσά και ο συνολικός αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερα.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η σπείρα είχε δημιουργήσει αυτοσχέδιο χυτήριο, όπου οι δράστες έλιωναν τα κλεμμένα κοσμήματα και τον χρυσό, μετατρέποντάς τα σε πλάκες για ευκολότερη διάθεση ή μεταπώληση.

Οι δράστες –συνολικά οκτώ από τα βασικά μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί– ξεκινούσαν από τα Άνω Λιόσια, καταυλισμούς Ρομά και άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Από εκεί, προχωρούσαν σε «εξορμήσεις» προς συνοικίες των βορείων και νοτίων προαστίων, όπου πραγματοποιούσαν τις κλοπές και τις απάτες που διερευνώνται.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό επιπλέον μελών της ομάδας, αλλά και για την ταυτοποίηση περισσότερων υποθέσεων που πιθανότατα συνδέονται με τη δράση της σπείρας.

