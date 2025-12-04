Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα με πάνω από 70 κλοπές – Είχαν φτιάξει μέχρι και χυτήριο χρυσού

Σπείρα που είχε διαπράξει δεκάδες κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε βόρεια και νότια προάστια της Αττικής εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια. Οι δράστες προσποιούνταν υπαλλήλους της ΔΕΗ, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα, ενώ είχαν δημιουργήσει αυτοσχέδιο χυτήριο για τη μετατροπή του κλεμμένου χρυσού.

Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα με πάνω από 70 κλοπές - Είχαν φτιάξει μέχρι και χυτήριο χρυσού
04 Δεκ. 2025 12:02
Pelop News

Οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας Νοτιοανατολικής και Βορειοανατολικής Αττικής εξάρθρωσαν πολυμελή σπείρα που δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε κλοπές και απάτες σε ολόκληρη την Αττική, με λεία που ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Η εγκληματική ομάδα είχε στήσει ακόμη και χυτήριο για να λιώνει τον κλεμμένο χρυσό, ενώ ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων θεωρείται μεγαλύτερος.

Από τις συνολικά καταγεγραμμένες υποθέσεις, οι 15 αφορούν απάτες που διέπρατταν τα μέλη της οργάνωσης προσποιούμενα υπαλλήλους της ΔΕΗ. Με το πρόσχημα ελέγχου ή βλάβης, έπειθαν τους ανυποψίαστους πολίτες να τους επιτρέψουν την είσοδο στα σπίτια τους και στη συνέχεια αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή. Σύμφωνα με τις αρχές, η λεία της ομάδας υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι τα πραγματικά ποσά και ο συνολικός αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερα.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η σπείρα είχε δημιουργήσει αυτοσχέδιο χυτήριο, όπου οι δράστες έλιωναν τα κλεμμένα κοσμήματα και τον χρυσό, μετατρέποντάς τα σε πλάκες για ευκολότερη διάθεση ή μεταπώληση.

Οι δράστες –συνολικά οκτώ από τα βασικά μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί– ξεκινούσαν από τα Άνω Λιόσια, καταυλισμούς Ρομά και άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Από εκεί, προχωρούσαν σε «εξορμήσεις» προς συνοικίες των βορείων και νοτίων προαστίων, όπου πραγματοποιούσαν τις κλοπές και τις απάτες που διερευνώνται.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό επιπλέον μελών της ομάδας, αλλά και για την ταυτοποίηση περισσότερων υποθέσεων που πιθανότατα συνδέονται με τη δράση της σπείρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:57 Παρουσίαση της «Ίσαλου γραμμής» της Νικολέττας Κατσιδήμα-Λάγιου στο Mosaic Hub
13:51 Πάτρα: Δρόμος Θυσίας για τους 84 εκτελεσμένους – 82 χρόνια από το Μπλόκο στα Προσφυγικά
13:48 «Αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων»: Τα πυρά Μαρινάκη για την «Ιθάκη» Τσίπρα και το βλέμμα της κυβέρνησης σε ανάπτυξη και περιφέρεια
13:46 Χρήστος Ντεντόπουλος: Ξέσπασμα από την Κάτω Αχαΐα για την «μάχη επιβίωσης» των αγροτών ΒΙΝΤΕΟ
13:42 Αμετακίνητοι οι αγρότες: Κλειστή η Εγνατία στην Κομοτηνή, μπλόκο στον Προμαχώνα – Κινητοποιήσεις από Θράκη έως Πάτρα
13:37 Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρες, κατολισθήσεις, 112 και κλειστά σχολεία – Σε αυξημένο συναγερμό όλη η χώρα
13:28 Year in Search 2025: Τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες χρήστες της Google
13:24 Τροχαίο στη Λούτσα: Νέο ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο δείχνει τρίτο όχημα που παραβιάζει STOP
13:18 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχω ευθύνη για τις παράτυπες αιτήσεις, υποστηρίζει ο Μπουνάκης
13:13 112 και στη Λακωνία: Μήνυμα στους κατοίκους του Ευρώτα για περιορισμό μετακινήσεων λόγω έντονης κακοκαιρίας
13:03 «Προσποιήθηκα ότι δεν είμαι καλά»: Πώς γλίτωσε ο 47χρονος κτηνίατρος από τους 4 απαγωγείς στην Κυπαρισσία ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Πάτρα: Αλλάζουν στέγη τα Διοικητικά Δικαστήρια
12:58 Ελεύθερη για διέλευση η νέα Πατρών – Πύργου: Ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΟ
12:50 Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου» – 5 και 6 Δεκεμβρίου η ΓΣ της ΚΕΕΕ
12:50 Αγραφα: Το θαύμα της φύσης, τι να δείτε
12:45 Ο απόλυτος οδηγός για τη μεταφορά ελαιολάδου στο εξωτερικό
12:44 112 στην Ανατολική Μάνη: «Περιορίστε τις μετακινήσεις» λόγω έντονων βροχών και κατολισθήσεων
12:43 Νέο βραβείο για την Ελ. Αντωνίου
12:37 Στην εντατική ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ – «Δείξε λίγο συμπόνοια»
12:35 Πολίτης στη Μολδαβία βρήκε drone και το πήρε σπίτι… νομίζοντας ότι είναι παιχνίδι ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ