Αττική Οδός: 56χρονος χωρίς δίπλωμα κινούνταν όπισθεν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης για 1,5 χιλιόμετρο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (07/11/2025) στην Αττική Οδό, όταν 56χρονος οδηγός κινήθηκε με όπισθεν για περίπου 1,5 χιλιόμετρο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ), θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Γλυφάδα: Κατέληξε η 70χρονη που δέχθηκε άγρια επίθεση με πέτρα από 38χρονο

Όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς της Τροχαίας, ο άνδρας είχε μπει στη ΛΕΑ και οδηγούσε ανάποδα χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στα τέλη Οκτωβρίου για παραβίαση του ΚΟΚ (χρήση κινητού κατά την οδήγηση).

Στον οδηγό επιβλήθηκε νέο πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ και του αφαιρέθηκε εκ νέου το δίπλωμα οδήγησης για 395 ημέρες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



