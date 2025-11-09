Αττική Οδός: 56χρονος χωρίς δίπλωμα κινούνταν όπισθεν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης για 1,5 χιλιόμετρο

Ασυνείδητος 56χρονος οδηγός κυκλοφορούσε ανάποδα στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού για 1,5 χιλιόμετρο χωρίς δίπλωμα

09 Νοέ. 2025 11:05
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (07/11/2025) στην Αττική Οδό, όταν 56χρονος οδηγός κινήθηκε με όπισθεν για περίπου 1,5 χιλιόμετρο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ), θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς της Τροχαίας, ο άνδρας είχε μπει στη ΛΕΑ και οδηγούσε ανάποδα χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στα τέλη Οκτωβρίου για παραβίαση του ΚΟΚ (χρήση κινητού κατά την οδήγηση).

Στον οδηγό επιβλήθηκε νέο πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ και του αφαιρέθηκε εκ νέου το δίπλωμα οδήγησης για 395 ημέρες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες.
