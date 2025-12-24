Αττική: Πολλά τα προβλήματα από την ισχυρή καταιγίδα, 50 κλήσεις για άντληση υδάτων στην Πυροσβεστική, ΒΙΝΤΕΟ

Αρκετές δυσκολίες στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας καταγράφονται από νωρίς το μεσημέρι

24 Δεκ. 2025 18:50
Η Αττική συνεχίζει να πλήττεται από την κακοκαιρία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Καιρός: Μουσκεμένα Χριστούγεννα σχεδόν σε όλη τη χώρα – Αναλυτικά η πρόγνωση

Αυτή την ώρα βρέχει σε πολλές περιοχές του νομού, ωστόσο τα φαινόμενα δεν έχουν μεγάλη ένταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Πυροσβεστική έχει δεχθεί περίπου 50 κλήσεις για άντληση υδάτων σε διάφορες περιοχές.

Νωρίτερα ισχυρές ήταν οι βροχές σε Βύρωνα, Παγκράτι, Νέα Σμύρνη, Αμπελόκληπους, Γκάζι, Κηφισιά, Μαρούσι, Δροσιά, Εκάλη.

Αρκετές δυσκολίες στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας καταγράφονται από νωρίς σήμερα (24/12/2025) το μεσημέρι λόγω και της έντονης βροχόπτωσης

Κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε μερικά λεπτά, με τη στάθμη του νερού να έχει ανέβει σημαντικά. Την ίδια ώρα, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, οι οδηγοί ταλαιπωρούνται από τη μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση παράλληλα με τα έντονα κεραυνικά επεισόδια και τον μεγάλο όγκο νερού από τη σφοδρή καταιγίδα.

Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε σε ΙΧ στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Ασπροπύργου.

