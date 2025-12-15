Ατζέντα σύγκρουσης

Το κύριο άρθρο της «Π»

15 Δεκ. 2025 10:06
Pelop News

Η λίστα αιτημάτων που κατέθεσαν οι αγρότες αποτυπώνει περισσότερο μια πολιτική πλατφόρμα πίεσης παρά βάση διαλόγου. Η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η πλήρης αποζημίωση στο 100% από τον ΕΛΓΑ, ο διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων ή η παραγραφή δικογραφιών με απόφαση Βουλής βρίσκονται εκτός οικονομικών δυνατοτήτων και θεσμικού πλαισίου. Αλλα αγγίζουν ευθέως ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως η ΚΑΠ και διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Υπάρχουν, ωστόσο, επιμέρους αιτήματα με ρεαλιστικό υπόβαθρο, όπως ο έλεγχος «ελληνοποιήσεων» που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση συνεννόησης. Η υπερφόρτωση της ατζέντας με μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις δείχνει πρόθεση σκλήρυνσης και όχι διάθεση διαλόγου.

