Αυλαία για το Διονύση Σαββόπουλο: Τι είπε ο «Νιόνιος» στην τελευταία του εμφάνιση στην Πάτρα ΒΙΝΤΕΟ

Η πόλη της Πάτρας αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό «ζωντανής» εμφάνισης και δημόσιας τιμής για τον Διονύση Σαββόπουλο λίγες μόνο μέρες πριν τον θάνατό του. Αφορμή μια τιμητική βραδιά στον μεγάλο τραγουδοποιό στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, στο θερινό Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων».

Διαβάστε επίσης: Η ζωή και η διαδρομή του Διονύση Σαββόπουλου, η εξομολόγηση για τον καρκίνο

Η συγκεκριμένη βραδιά ήταν μία τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον ίδιο και την πλούσια καλλιτεχνική του πορεία, την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Πατρέων.

Αντίο Νιόνιε…

Ο «Νιόνιος», βαθιά συγκινημένος από την εκδήλωση-αφιέρωμα, απηύθυνε χαιρετισμό στο κοινό και τους συντελεστές. Διατηρώντας το χαρακτηριστικό του ενδιαφέρον για την επικαιρότητα και τον τόπο, ευχαρίστησε την πόλη της Πάτρας και της ευχήθηκε να ξεπεράσει τις πληγές της από τις πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή τον περασμένο Αύγουστο.

Δείτε τι είπε ο Διονύσης Σαββόπουλος για την Πάτρα στην τελευταία του εμφάνιση, έναν περίπου μήνα πριν φύγει από τη ζωή:

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



