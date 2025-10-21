Αντίο Νιόνιε…

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο ποιητής των δρόμων και των ονείρων, ο τραγουδοποιός που «έβαλε φωτιά στου χρόνου τα μαλλιά», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Αντίο Νιόνιε...
21 Οκτ. 2025 23:30
Pelop News

«Ο άνθρωπος που γύρισε από μακριά» έφυγε σήμερα, αφήνοντας πίσω του έναν ουρανό γεμάτο «αστέρια που κοιμούνται». Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο ποιητής των δρόμων και των ονείρων, ο τραγουδοποιός που «έβαλε φωτιά στου χρόνου τα μαλλιά» δεν είναι πια κόντά μας.

Και τώρα, «κάτω απ’ τα αστέρια θα κοιμηθούμε», ψιθυρίζοντας στίχους που έγιναν ύμνοι: «Η νύχτα αυτή που ‘ναι για μας», «το παλιό σου ρολόι» που σταμάτησε, και εκείνο το «ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας» που χόρεψε με τον άνεμο της ελευθερίας.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Με το μοναδικό του ταλέντο, κατάφερε να παντρέψει τη ροκ επανάσταση με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Ήσουν ο «άντρας της αρετής σου», που μας δίδαξε να βλέπουμε «τον κόσμο όπως είναι» – ωραίο, σκληρό, γεμάτο πάθος!

Μάθαμε από σένα, Νιόνιο, να τραγουδάμε «με το φεγγάρι στην πλάτη» και να μη φοβόμαστε «τη Συννεφούλα» του κόσμου. «Κάποτε θα ’ρθουν καιροί που γιορτάζουν οι καημοί», κι εσύ θα ’σαι εκεί, «μ’ ένα μπουζούκι αγκαλιά», να μας θυμίζεις ότι «η ζωή μας είναι ωραία».

Οι μελωδίες του «ο δρόμος» μας κι «ο χρόνος» δε θα τις σβήσει ποτέ!
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Χατζηδάκης για Σαββόπουλο: «Θα κρατήσουν για πάντα οι Χοροί του μεγάλου Διονύση»
23:40 Τήλος: Το πράσινο διαμάντι των Δωδεκανήσων
23:30 Αντίο Νιόνιε…
23:27 IRIS: Υποχρεωτική η χρήση σε όλα τα καταστήματα και e-shops από 1η Νοεμβρίου, τα πρόστιμα
23:13 Διονύσης Σαββόπουλος: Συγκίνηση για την απώλεια του «Νιόνιου»
22:59 Νιγηρία: Φονική έκρηξη βυτιοφόρου, 35 νεκροί
22:50 Ελληνικό FBI: Σε έναν χρόνο εξάρθρωσε 139 εγκληματικές οργανώσεις
22:45 Στουρνάρας: «Έκρηξη» επενδύσεων στην Ελλάδα
22:38 Διονύσης Σαββόπουλος: Ο «ποιητής της ροκ» αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή
22:30 Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 10χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο
22:22 Ξέσπασε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα: «Γιατί δεν μεταφέρθηκε η κόρη μου με περιπολικό;»
22:14 Κίνδυνος για τη Μικρή Πρέσπα: Ραγδαία πτώση της στάθμης απειλεί τη βιοποικιλότητα
21:59 Νικολά Σαρκοζί: Δείτε το κελί που κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, τα συμβολικά βιβλία που έχει μαζί του ΦΩΤΟ
21:50 Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει δύο ακόμα σορούς ομήρων
21:44 Ο «πόλεμος» OpenAI – Google ξεκίνησε: Ο Altman ανακοίνωσε το ChatGPT Atlas
21:36 Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος: Σίγησε η φωνή που σημάδεψε γενιές Ελλήνων
21:23 Δημοσκόπηση MARC: Ανατροπές σε πολιτικά σενάρια, τι δείχνει για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά
21:11 Ληστεία Λούβρο: Αμήθυτης αξίας τα κοσμήματα που εκλάπησαν, ιστορικής και συμβολικής αξίας
21:00 Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών από την Ενωση Καλαβρύτων: Επένδυση εκσυγχρονισμού
20:53 Τζέι Ντι Βανς: Η εκεχειρία στη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ