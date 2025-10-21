Αντίο Νιόνιε...

«Ο άνθρωπος που γύρισε από μακριά» έφυγε σήμερα, αφήνοντας πίσω του έναν ουρανό γεμάτο «αστέρια που κοιμούνται». Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο ποιητής των δρόμων και των ονείρων, ο τραγουδοποιός που «έβαλε φωτιά στου χρόνου τα μαλλιά» δεν είναι πια κόντά μας.

Και τώρα, «κάτω απ’ τα αστέρια θα κοιμηθούμε», ψιθυρίζοντας στίχους που έγιναν ύμνοι: «Η νύχτα αυτή που ‘ναι για μας», «το παλιό σου ρολόι» που σταμάτησε, και εκείνο το «ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας» που χόρεψε με τον άνεμο της ελευθερίας.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Με το μοναδικό του ταλέντο, κατάφερε να παντρέψει τη ροκ επανάσταση με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Ήσουν ο «άντρας της αρετής σου», που μας δίδαξε να βλέπουμε «τον κόσμο όπως είναι» – ωραίο, σκληρό, γεμάτο πάθος!

Μάθαμε από σένα, Νιόνιο, να τραγουδάμε «με το φεγγάρι στην πλάτη» και να μη φοβόμαστε «τη Συννεφούλα» του κόσμου. «Κάποτε θα ’ρθουν καιροί που γιορτάζουν οι καημοί», κι εσύ θα ’σαι εκεί, «μ’ ένα μπουζούκι αγκαλιά», να μας θυμίζεις ότι «η ζωή μας είναι ωραία».

Οι μελωδίες του «ο δρόμος» μας κι «ο χρόνος» δε θα τις σβήσει ποτέ!

