Μπακογιάννη: Η απάντηση «αγνώστου πατρός» στη νοσοκόμα και η ιστορία με τον παππού που δεν ψήφιζε «τσούπρες»

Με διάθεση αυτοσαρκασμού και χιούμορ η Ντόρα Μπακογιάννη μοιράστηκε προσωπικές ιστορίες από τη ζωή και την πολιτική της διαδρομή, μιλώντας σε κοινή εκδήλωση που διοργάνωσαν στο Ζάππειο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και η Ένωση Μαιευτήρων – Γυναικολόγων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Κατά την ομιλία της, η πρώην υπουργός περιέγραψε ένα περιστατικό από την περίοδο που πήγε να γεννήσει το πρώτο της παιδί, όταν – όπως είπε – άφησε άφωνη μια νοσοκόμα με την απάντησή της.

«Θέλω να σας πω μια ιστορία. Εγώ έμεινα έγκυος 20 χρόνων. Παντρεύτηκα στα 19. Μια ωραία μέρα πάμε στο μαιευτήριο. Με αφήνει ο άντρας μου στην είσοδο για να πάει να παρκάρει. Μπαίνω μέσα και λέω στη νοσοκόμα “γεια σας, ήρθα να γεννήσω”», ανέφερε.

Όπως είπε, η νοσοκόμα τη ρώτησε πότε παντρεύτηκε και όταν εκείνη απάντησε ότι δεν ήταν παντρεμένη, ακολούθησε η ερώτηση «και το παιδί ποιανού είναι;».

Η ίδια απάντησε με χιούμορ: «Αγνώστου πατρός», προκαλώντας την έκπληξη της νοσοκόμας.

«Και με ρωτάει: “Και τι θα γίνει τώρα;”. Της απαντάω: “Δεν ξέρω. Τι προτείνετε; Να το καταπιώ;”», είπε, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

Με την ιστορία αυτή η Ντόρα Μπακογιάννη θέλησε να δείξει – όπως εξήγησε – το πώς αντιμετωπιζόταν παλαιότερα η γυναίκα ακόμη και σε τόσο προσωπικές στιγμές.

Η ιστορία από την Ευρυτανία

Η πρώην υπουργός μίλησε επίσης για τη θέση της γυναίκας στην πολιτική και θυμήθηκε ένα περιστατικό από την περίοδο που πολιτευόταν στην Ευρυτανία, μετά τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη.

Όπως είπε, σε ένα καφενείο της περιοχής ένας ηλικιωμένος άνδρας τη ρώτησε τι γύρευε εκεί.

«Του είπα ότι ήρθα για να με ψηφίσει και μου απάντησε: “Εγώ τσούπρες δεν ψηφίζω”», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε με χιούμορ ότι λίγα χρόνια αργότερα ο ίδιος άνθρωπος τελικά την ψήφισε.

Ο ρόλος της οικογένειας

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι πολλά από τα στερεότυπα γύρω από τον ρόλο της γυναίκας ξεκινούν από τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα στην οικογένεια.

Όπως σημείωσε, καθοριστικό ρόλο έχουν οι γονείς και το πώς διαμορφώνουν από μικρή ηλικία τη στάση των αγοριών και των κοριτσιών απέναντι στην ισότητα.





