Μπακς για Αντετοκούνμπο: «Θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου ή θα τον ανταλλάξουμε»!

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας Γουες Έντενς μίλησε στο ESPN για το μέλλον του Έλληνα σταρ του NBA, ο οποίος έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο με τα «Ελάφια»

20 Μαρ. 2026 17:21
Νέα δεδομένα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον ιδιοκτήτη των Μπακς, Γουές Έντες να τονίζει: «Θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου ή θα τον ανταλλάξουμε»!

Νόρα Δράκου: «Θα είμαι γυναίκα από ατσάλι…», τραυματισμός στον ώμο και επέμβαση, τέλος η σεζόν!

Ο Γουες Έντενς μίλησε στο ESPN για το μέλλον του Έλληνα σταρ του NBA, ο οποίος έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο με τα «Ελάφια».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συμβόλαιο και τη σεζόν 2026-27 το οποίο προβλέπει ότι θα πάρει 58.456.566 δολάρια. Μετά θα πρέπει να αποφασίσει μαζί με την ομάδα για το μέλλον του με τους Μπακς όμως να διατηρούν το δικαίωμα της ανταλλαγής.

Ο ιδιοκτήτης των Μπακς που είπε στο EPSN πως: «ο Γιάννης θα μπει στην τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, οπότε ένα από τα δύο θα συμβεί: Ή θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου ή θα τον ανταλλάξουμε» ανοίγει από τώρα την κουβέντα για την επόμενη ημέρα του Γιάννη στην ομάδα.

Έως την 1η Οκτωβρίου ο Γιάννης θα πρέπει να υπογράψει νέο συμβόλαιο 4 ετών για να συνεχίσει στους Μπακς με το αφεντικό των «Ελαφιών» να είναι ξεκάθαρος: «Δεν μας παίρνει να τον αφήσουμε να παίξει χωρίς να έχει υπογράψει επέκταση. Δεν είναι σωστό για τον οργανισμό να το κάνουμε. Κι αυτό δεν αφορά τον Γιάννη, αφορά κάθε παίκτη που μπαίνει στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου του».

Τους τελευταίους μήνες έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενώ τις τελευταίες ημέρες αποκαλύφθηκε ότι οι Μπακς του ζήτησαν λόγω των τραυματισμών να μην παίξει άλλο στη σεζόν με τον Έλληνα να διαφωνεί.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίζει στους Μπακς από το 2013 και το 2021 τους οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA, του πρώτου τους μετά το 1971 και την εποχή του Τζαμπάρ.

O Έλληνας μπασκετμπολίστας ήταν MVP της σεζόν το 2019 και το 2020 και MVP των τελικών το 2021.

17:23 Θραύσματα από αναχαιτισμένο ιρανικό πύραυλο έπεσαν στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
17:21 Μπακς για Αντετοκούνμπο: «Θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου ή θα τον ανταλλάξουμε»!
17:15 Ο Κίμωνας Κουρής στο καστ της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ που γυρίζεται στην Ελλάδα
17:12 Νόρα Δράκου: «Θα είμαι γυναίκα από ατσάλι…», τραυματισμός στον ώμο και επέμβαση, τέλος η σεζόν!
17:08 Ρεκόρ αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια το 2025 – Για ποια λιμάνια υπάρχει ενδιαφέρον για το 2026
17:05 Χεζμπολάχ: Αρνείται ότι διατηρούσε «τρομοκρατικά δίκτυα» σε Εμιράτα και Κουβέιτ
17:00 Πέγκυ Ζήνα: Επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Άμυνα» και εντυπωσιακό video clip
17:00 Ντόρα Μπακογιάννη στην «Π»: Η ΝΔ κινδυνεύει μόνο από τον εαυτό της – Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ και τον Τσίπρα ΒΙΝΤΕΟ
16:53 Τσακ Νόρις: Η ζωή του ανθρώπου που έγινε σύμβολο του action
16:45 Περιπέτεια με αίσιο τέλος: Μαθητές εγκλωβίστηκαν σε χιονοθύελλα στην Ευρυτανία
16:35 Νέο πλήγμα για το Ιράν με τον θάνατο του Ισμαήλ Αχμαντί
16:32 Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τους επιχειρηματίες σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για πρόγραμμα 23 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:30 Χρυσοστόμου για οντισιόν του παρελθόντος: «Μου ζητούσαν πράγματα που δεν είχαν σχέση με τον ρόλο»
16:21 Μειωμένος ο τζίρος στη βιομηχανία στην αρχή του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
16:14 Πέθανε ο θρυλικός ηθοποιός και μαχητής Τσακ Νόρις
16:10 Πάτρα: Ευεξήγητη η επιμονή του Εισαγγελέα για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
16:09 Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Δειλοί, θα το θυμόμαστε»
16:03 Η ακαταστασία στο σπίτι φορτώνει και το μυαλό – Τι δείχνει η επιστήμη
15:59 Το νησί του Ειρηνικού που έγινε προορισμός για «αμερικανικές» γέννες από οικογένειες της Κίνας
15:57 Σειρήνες στο Ιντσιρλίκ: Ψευδής συναγερμός λέει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας
