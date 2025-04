Μπαλί: Αμερικανός τουρίστας σε αμόκ κατέστρεψε κλινική BINTEO

Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο σε ιδιωτική κλινική του Μπαλί, όταν Αμερικανός τουρίστας βρέθηκε σε κατάσταση αμόκ, προκαλώντας χάος στον χώρο, πριν τελικά συλληφθεί και απελαθεί από την Ινδονησία.

Ο τουρίστας, γνωστός μόνο με τα αρχικά “MM”, μεταφέρθηκε αναίσθητος και ημίγυμνος στην κλινική από έναν φίλο του, ωστόσο η κατάσταση εξελίχθηκε ραγδαία. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, ξέσπασε σε βίαιες ενέργειες: κατέστρεψε εξοπλισμό, αναποδογύρισε έπιπλα, επιτέθηκε φραστικά και σωματικά στο προσωπικό και ακόμη και στον φίλο του που προσπαθούσε να τον ηρεμήσει.

Σκηνές χάους

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον τουρίστα να φωνάζει σε έξαλλη κατάσταση: «Είμαι γαμ… Αμερικανός!», και να απευθύνεται στο προσωπικό λέγοντας: «Θα με πυροβολήσεις ή θα με συλλάβεις ζωντανό;»

🚨 AMERICAN TOURIST DEPORTED AFTER BALI CLINIC MELTDOWN

Shirtless and in boxers, “MM” woke up in a Bali clinic, trashed the place, terrified patients, and screamed at nurses. Now he’s out of Indonesia—via deportation. pic.twitter.com/kU5UiwXH4U

— Irrelevant News (@IrrelevantFeed) April 15, 2025