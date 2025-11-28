Bambi nails: Τι είναι και γιατί είναι η πιο χαριτωμένη τάση στα νύχια ΦΩΤΟ

Τον χειμώνα, τα μανικιούρ αφήνουν πίσω τις πολύ έντονες γραμμές και τα βαριά σχέδια και στρέφονται σε πιο ήπιες, ρομαντικές και παιχνιδιάρικες επιλογές. Μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις είναι τα Bambi nails, ένα σχέδιο εμπνευσμένο από τη γλυκιά εικόνα του μικρού ελαφιού της Disney. Πρόκειται για ένα μανικιούρ που συνδυάζει τη φυσικότητα με τη φαντασία καθώς είναι τρυφερό, ζεστό και απόλυτα ταιριαστό με τη χειμερινή αισθητική.

Τα Bambi nails βασίζονται στην υφή και τα χρώματα του τριχώματος του ελαφιού. Έχουν συνήθως ως βάση μια απαλή καφέ ή καραμελέ απόχρωση, πάνω στην οποία προστίθενται μικρές, ανοιχτόχρωμες βούλες σε κρεμ, μπεζ ή εκρού τόνο. Τα Bambi nails κέρδισαν έδαφος κυρίως μέσα από το Instagram, το TikTok και το Pinterest, όπου κυριαρχούν minimal, cozy και soft aesthetic περιεχόμενα.

Αυτό που τα κάνει ξεχωριστά είναι ότι δεν έχουν τέλεια συμμετρία. Οι βούλες είναι ακανόνιστες, διαφορετικού μεγέθους και τοποθετημένες σε τυχαία σημεία, ώστε να μοιάζουν όσο το δυνατόν πιο φυσικές, όπως στο τρίχωμα ενός νεαρού ελαφιού. Είναι ουσιαστικά μια πιο απαλή και «χαριτωμένη» εκδοχή του animal print, χωρίς την επιθετικότητα του λεοπάρ ή της ζέβρας.

Αυτό που τα κάνει τόσο αγαπητά είναι ότι δεν δείχνουν υπερβολικά ή κουραστικά, ταιριάζουν εύκολα με τα χειμερινά μας ρούχα και τα ουδέτερα χρώματα και είναι χαριτωμένα χωρίς να δείχνουν παιδικά. Έτσι, απευθύνονται σε όσες θέλουν κάτι διαφορετικό, αλλά διακριτικό. Τα Bambi nails ταιριάζουν σχεδόν σε όλους τους τύπους νυχιών και μήκη: Σε κοντά νύχια δείχνουν πολύ κομψά και καθαρά. Σε μεσαίου μήκους νύχια αναδεικνύουν καλύτερα το σχέδιο. Σε αμυγδαλωτά δίνουν πιο ρομαντικό αποτέλεσμα, και τέλος σε τετράγωνα δείχνουν πιο μοντέρνα και «cute». Μπορείτε επίσης να κάνετε μόνο ένα ή δύο νύχια Bambi και τα υπόλοιπα σε μονόχρωμο nude ή καφέ για πιο minimal look.

Πώς να δημιουργήσετε τα Bambi nails στο σπίτι

Αν θέλετε να τα δοκιμάσετε μόνες σας, μπορείτε να ακολουθήσετε απλά βήματα:

-Περάστε μια βάση σε nude ή ανοιχτό καφέ χρώμα.

-Στο κέντρο του νυχιού, προσθέστε λίγο πιο σκούρα καφέ απόχρωση και «σβήστε» την απαλά προς τις άκρες με ένα σφουγγαράκι ή μικρό πινέλο.

-Με τη μύτη ενός συνδετήρα, μιας οδοντογλυφίδας ή dotting tool, δημιουργήστε μικρές κρεμ ή εκρού κουκκίδες. Φροντίστε να μην είναι όλες ίδιες.

-Προαιρετικά, περάστε ένα πολύ ελαφρύ layer γαλακτώδους βερνικιού για πιο φυσικό αποτέλεσμα.

-Ολοκληρώστε με top coat για γυαλάδα και διάρκεια.

Πηγή: newsbeast.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



