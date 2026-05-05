Ο Μπαράκ Ομπάμα έκανε μια σπάνια προσωπική αναφορά στον γάμο του με τη Μισέλ Ομπάμα, αποκαλύπτοντας ότι η συνεχιζόμενη εμπλοκή του στη δημόσια και πολιτική ζωή των ΗΠΑ δεν περνά χωρίς εντάσεις από την καθημερινότητά τους.

Σε συνέντευξή του στο The New Yorker, ο 64χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι η σύζυγός του θα προτιμούσε πλέον μια πιο ήρεμη ζωή, μακριά από την πίεση της πολιτικής σκηνής και των δημόσιων παρεμβάσεων.

Όπως είπε, η Μισέλ Ομπάμα θέλει να τον δει να χαλαρώνει περισσότερο και να περνούν μαζί τα επόμενα χρόνια τους με διαφορετικό ρυθμό.

«Θέλει να δει τον σύζυγό της να χαλαρώνει και να περνάει περισσότερο χρόνο μαζί της, απολαμβάνοντας ό,τι έχει απομείνει από τη ζωή μας», ανέφερε ο Ομπάμα.

Η πολιτική επιστροφή που φέρνει ένταση στο σπίτι

Παρά την επιθυμία της Μισέλ Ομπάμα για απομάκρυνση από τη δημόσια ζωή, ο Μπαράκ Ομπάμα εξήγησε ότι οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ δεν του επιτρέπουν να αποσυρθεί πλήρως.

Σύμφωνα με όσα είπε, αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί πίεση στην προσωπική τους ζωή, καθώς ο ίδιος εξακολουθεί να αισθάνεται ότι υπάρχει ανάγκη για τη δική του παρουσία στον δημόσιο διάλογο.

«Αυτό δημιουργεί πραγματική ένταση στο σπίτι μας και την απογοητεύει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρόεδρος αναγνώρισε, πάντως, ότι καταλαβαίνει γιατί αρκετοί πολίτες και στελέχη των Δημοκρατικών θεωρούν απαραίτητη μια πιο ενεργή συμμετοχή του στις πολιτικές εξελίξεις.

Η απάντηση σε όσους τον θέλουν πιο ενεργό

Ο Μπαράκ Ομπάμα απάντησε και σε όσους θεωρούν ότι δεν κάνει αρκετά μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, επισημαίνοντας ότι η πολιτική του δραστηριότητα ως πρώην προέδρου είναι, όπως είπε, χωρίς προηγούμενο.

«Κανένας άλλος πρώην πρόεδρος δεν υπήρξε βασικός εκπρόσωπος του κόμματός του για τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις μετά την αποχώρησή του», τόνισε.

Παρά την προσωπική πίεση και την επιθυμία της συζύγου του για πιο ήρεμη καθημερινότητα, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η επιμονή πολλών να τον βλέπουν πιο παρόντα στην πολιτική σκηνή έχει και θετική ανάγνωση.

«Το ότι ο κόσμος θέλει να κάνω περισσότερα είναι καλό σημάδι», είπε.

Παραμένει σημείο αναφοράς για τους Δημοκρατικούς

Ο Μπαράκ Ομπάμα εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ σε ηλικία 47 ετών και αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο στα 55, όμως δεν έπαψε να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ενεργές προσωπικότητες της σύγχρονης αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Τα τελευταία χρόνια διατηρεί σταθερή παρουσία σε πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών, ενώ πρόσφατα εμφανίστηκε στο πλευρό του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε παιδικό σταθμό.

Στην επίσκεψη αυτή, ο Ομπάμα έδειξε και την πιο χαλαρή πλευρά του, αστειευόμενος με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Προκάλεσε γέλια όταν τους ζήτησε να τον βοηθήσουν να σηκωθεί, λέγοντας: «Είμαι μεγάλος πια».

Την ίδια ώρα, για τους Δημοκρατικούς παραμένει κεντρικό σημείο αναφοράς. Πολλοί εξακολουθούν να τον προβάλλουν ως σύμβολο μιας διαφορετικής πολιτικής εποχής, ελπίζοντας ότι η παρουσία του μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης στις ΗΠΑ.

