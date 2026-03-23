Μπαρτζώκας για Βαλένθια: Αν σου φύγει από τον έλεγχο, δύσκολα κερδίζεις

Επιβεβαίωσε την παρουσία του Μουσταφά Φαλ στις ομαδικές προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση της «ερυθρόλευκης» αποστολής, για την Ισπανία, όπου αύριο, Τρίτη (24/3), στις 21:30, η ομάδα του Πειραιά αντιμετωπίζει τη Βαλένθια, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Euroleague. O προπονητής του Ολυμπιακού έσπευσε, όμως να εξηγήσει πως ακόμη δεν γνωρίζει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Γάλλος διεθνής σέντερ, μετά από την πολύμηνη απουσία του λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στα τέλη της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου.

Χωρίς τους Κόρι Τζόσεφ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Όμηρο Νετζήπογλου και Μουσταφά Φαλ θα μεταβεί στη Βαλένθια η ομάδα του Πειραιά. Ο Φρανκ Νιλικίνα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εξήγησε πως η απουσία του Κόρι Τζόσεφ απο τη δεκατριάδα που θα ταξιδέψει στην Ισπανία οφείλεται σε δική του επιλογή και όχι σε τραυματισμό του παίκτη.

Ως μία από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague αυτή τη σεζόν χαρακτήρισε τη Βαλένθια ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Αναλυτικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για την Ισπανία.

Για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε: «Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την προσέγγιση κάθε ματς. Παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο και αν σου φύγει από τον έλεγχο δύσκολα κερδίζεις. Στο πρώτο ματς οι δύο σέντερ τους είχαν βάλει 9 τρίποντα. Είναι εκπληκτική ομάδα».

Για το μομέντουμ είπε: «Έχουν κάνει καλή σεζόν και ο κόουτς Μαρτίνεθ καλή δουλειά και έχουν καλό υλικό με χημεία. Η Βαλένθια έχει ενδιαφέρον ως πρότζεκτ με νέο γήπεδο και είναι από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague. Θα είναι και για εμάς πολύ σημαντικό ματς και πρέπει να κάνουμε καλά τα πράγματα που θέλουμε».

Για την ενσωμάτωση του Μουσταφά Φαλ στις προπονήσεις, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε: «Εδώ και κάποιες μέρες κάνει προπονήσεις με την ομάδα. Χρειάζεται να έρθει σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω όμως σε ποια συνθήκη και σε ποια διοργάνωση».

Για την απουσία του Κόρι Τζόσεφ στο ματς με τη Βαλένθια, ο Μπαρτζώκας απάντησε: «Θα θέλαμε όλοι να έχουν συμμετοχή, να μοιράζονται τον χρόνο. Πίσω από τον Ουόκαπ που είναι ο αναντικατάστατος πόιντ γκαρντ μας υπάρχουν τρεις καλοί παίκτες και πρέπει να κάνουμε ροτέισον».

Για τις προσθήκες μέσα στη σεζόν υπογράμμισε: «Έπαιξε ρόλο για Μόρις και Τζόσεφ πως τραυματίστηκαν και έμειναν για καιρό έξω. Δυστυχώς για εμάς δεν έχουμε προπονήσεις για να βρουν ρυθμό. Είναι δύσκολη συνθήκη για εμάς να βρεθούν με τους άλλους. Είμαστε ευχαριστημένοι από όλους».

Από την πλευρά του ο Φρανκ Νιλικίνα σχολίασε σχετικά με το παιχνίδι: «Πρέπει να ακολουθήσουμε το πλάνο του αγώνα, πάνω στο οποίο δουλέψαμε τις τελευταίες ημέρες. Είναι μια πραγματικά πολύ ταλαντούχα ομάδα που παίζει πολύ γρήγορα, οπότε θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς».

Σε ερώτηση για το πόσο εύκολο είναι να μείνεις αφυπνισμένος για 40 λεπτά κόντρα σε μια τέτοια ομάδα ο Γάλλος γκαρντ ανέφερε: «Αυτός είναι ο στόχος, παίζοντας κόντρα σε μια ομάδα τέτοιου είδους, που έχει έναν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να πάμε εκεί προσπαθώντας να κερδίσουμε».

Όσον αφορά τη μεγαλύτερη δοκιμασία που καλείται να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην Roig Arena, ο Νιλικίνα είπε: «Το να τους κατεβάσουμε τον ρυθμό και να μην τους αφήσουμε να πάνε το παιχνίδι στην ταχύτητα».

