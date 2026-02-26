Μπήκε ο Παπανικολάου στην Εθνική, «εκτός» ο τραυματίας Καραγιαννίδης
Την παρουσία τους στην προετοιμασία ολοκλήρωσαν οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος, Νίκος Τουλιάτος και Νίκος Πλώτας
Με σημαντικές προσθήκες η Εθνική Ανδρών συνέχισε την προετοιμασία της για τον αγώνα της Παρασκευής απέναντι στο Μαυροβούνιο (19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Final-4 Αθήνας: Αυτός είναι ο εντυπωσιακός αριθμός των φίλαθλων που πήγαν να αγοράσουν εισιτήριο
Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου ενσωματώθηκε στις προπονήσεις όπως ήταν προγραμματισμένο μετά την επιστροφή της αποστολής του Ολυμπιακού από το Κάουνας.
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δεν θα είναι παρών στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στο Μαυροβούνιο λόγω τραυματισμού που υπέστη στο Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών.
Νοκ άουτ λόγω τραυματισμού τέθηκε επίσης ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ενώ την παρουσία τους στην προετοιμασία ολοκλήρωσαν οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος, Νίκος Τουλιάτος και Νίκος Πλώτας.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News