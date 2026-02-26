Μπήκε ο Παπανικολάου στην Εθνική, «εκτός» ο τραυματίας Καραγιαννίδης

Με σημαντικές προσθήκες η Εθνική Ανδρών συνέχισε την προετοιμασία της για τον αγώνα της Παρασκευής απέναντι στο Μαυροβούνιο (19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου ενσωματώθηκε στις προπονήσεις όπως ήταν προγραμματισμένο μετά την επιστροφή της αποστολής του Ολυμπιακού από το Κάουνας.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δεν θα είναι παρών στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στο Μαυροβούνιο λόγω τραυματισμού που υπέστη στο Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών.

Νοκ άουτ λόγω τραυματισμού τέθηκε επίσης ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ενώ την παρουσία τους στην προετοιμασία ολοκλήρωσαν οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος, Νίκος Τουλιάτος και Νίκος Πλώτας.

