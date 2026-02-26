Final-4 Αθήνας: Αυτός είναι ο εντυπωσιακός αριθμός των φίλαθλων που πήγαν να αγοράσουν εισιτήριο

Η διάθεση της δεύτερης φάσης των εισιτηρίων για το EuroLeague Final Four 2026 ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με τον αριθμό των ανθρώπων που προσπάθησαν να κλείσουν εισιτήριο να είναι εντυπωσιακός.

Συγκεκριμένα, 586.000 χρήστες προσπάθησαν να κλείσουν εισιτήριο στην πλατφόρμα, ενώ η ουρά έφτασε τα 75.000 άτομα ανά λεπτό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη φάση είχαν μπει πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι και στη δεύτερη φάση είχαν δικαίωμα αγοράς, μόνο όσοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο στην πρώτη φάση, αριθμός που είναι αναμφίβολα μεγάλος.

Θυμίζουμε ότι το Final Four θα διεξαχθεί 22-24 Μαΐου στο Telekom Center Athens, χωρητικότητας περίπου 18.000 θεατών.

