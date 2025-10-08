Μπισμπίκης: Σήμερα η δίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη, στην Ευελπίδων ο ηθοποιός ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερα:Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, προκειμένου να δικαστεί για το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στις 26 Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη.

Αρχική ενημέρωση: Σήμερα αναμένεται η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο που συνέβη στις 27 Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το περιστατικό της 27ης Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός, επιστρέφοντας από κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, συγκρούστηκε με τρία σταθμευμένα οχήματα και προκάλεσε ζημιές σε μαντρότοιχο κατοικίας.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, που συνελήφθη αρκετές ώρες μετά το περιστατικό, υποστήριξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι το ατύχημα οφείλεται σε απώλεια ελέγχου, τονίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν εγκατέλειψε. Στην κατάθεσή του στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς, εξήγησε: «Κατέβηκα κάτω και διαπίστωσα ότι υπήρχαν υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα. Δεν υπήρχε κανείς στο σημείο και λόγω της ώρας άφησα ένα χαρτάκι με τα στοιχεία μου».

Το πρωί της Δευτέρας 29/9, ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για μη συμμόρφωση οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 του ΚΟΚ – εγκατάλειψη οχημάτων και παραπέμφθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με τη δίκη να λαμβάνει αναβολή για σήμερα, 8 Οκτωβρίου.

Την περασμένη Πέμπτη, ο ηθοποιός επισκέφθηκε τους παθόντες στην Φιλοθέη, τους προσέφερε γλυκά, ζήτησε συγγνώμη και δεσμεύτηκε να καλύψει ο ίδιος τυχόν ζημιές που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικές εταιρείες.

