«Μπλόκο» στην παραχώρηση 35 στρεμμάτων στην Καλόγρια – Απορρίφθηκε το αίτημα ιδιώτη επενδυτή

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε για την παραλία της Καλόγριας, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα ιδιώτη επενδυτή για την παραχώρηση έκτασης 35 στρεμμάτων παλαιού αιγιαλού στην περιοχή.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δημήτρη Κατσαρό, και αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Σύμφωνα με την απόφαση, απορρίφθηκε το αίτημα για διαγραφή τμήματος δημοσίου κτήματος παλαιού αιγιαλού, επιφάνειας 35 στρεμμάτων, στην περιοχή της Καλόγριας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αποφασίστηκε «η μη διαγραφή, σύμφωνα με την από 13.02.2026 γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Αχαΐας (πρακτικό αριθμ. 01/2026), τμήματος δημοσίου κτήματος παλαιού αιγιαλού υπό ΑΒΚ 32».

Η αντίδραση της ΟΙΚΙΠΑ

Η εξέλιξη αυτή χαιρετίστηκε από την Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ), η οποία εδώ και καιρό είχε εκφράσει την αντίθεσή της στην παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΙΚΙΠΑ, η απόφαση θεωρείται δικαίωση των ενεργειών και των παρεμβάσεων που έγιναν από φορείς της περιοχής προκειμένου να προστατευτεί η παραλία της Καλόγριας.

Στον αγώνα αυτό, όπως αναφέρεται, συμμετείχαν επίσης ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι έχει ήδη κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως υποστηρίζεται, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αφορά ενέργειες που – σύμφωνα με τους φορείς – σχετίζονται με πιέσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της παραχώρησης της έκτασης.

Η υπόθεση της Καλόγριας αναμένεται να έχει και συνέχεια, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθούν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις εξελίξεις γύρω από το θέμα.

