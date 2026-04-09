Μπλόκο στους κάτω των 15 ετών για όλα τα social media: Είναι αρκετή η απαγόρευση;
Τέσσερα πρόσωπα εκτός πολιτικής κρίνουν την κυβερνητική απόφαση.
Η απαγόρευση αφορά τις πλατφόρμες Instagram, TikΤok, Facebook και Snapchat, ενώ επιτρέπονται Messaging και video πλατφόρμες, όπως Messenger- WhatsApp- Viber- YouTube.[contaisu_summary]
Η σχετική νομοθετική ρύθμιση αναμένεται εντός του καλοκαιριού και θα έχει εφαρμογή από την 1/1/2027.
Οι πλατφόρμες θα υποχρεώνονται για 2 πράγματα: Πρώτον, την επιβεβαίωση της ηλικίας του χρήστη, με αξιόπιστους μηχανισμούς όπως το kids wallet, και δεύτερον την επαλήθευση ξανά της ηλικίας σε όσους έχουν, ήδη, λογαριασμό.
Τo νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, παρουσιάστηκε από τον υπουργό Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υπουργό Επικρατείας Ακη Σκέρτσο.
Στην πράξη, την κύρια ευθύνη εφαρμογής την έχουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, οι οποίες υποχρεούνται να εγκαταστήσουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας και να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε ανηλίκους κάτω του ορίου.
Η «Πελοπόννησος» μίλησε με 4 επιλεγμένα πρόσωπα για το θέμα. Το ερώτημα κοινό και σαφές: Θεωρείτε πως αρκεί το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης για να προστατευθούν οι ανήλικοι όσο και όπως πρέπει; Είναι αυτή η πιο ενδεδειγμένη, πιο ολοκληρωμένη και, κυρίως, πιο αποτελεσματική λύση; Ή εκτιμάτε πως θα ‘πρεπε να πέσει και αλλού βάρος; Και εάν ναι, πού συγκεκριμένα;
Χρ. Παναγιωτακόπουλος: «Αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη»
Ο Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών. Διετέλεσε καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Τεχνολογία, και διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.
«Η σχεδιαζόμενη απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών θα αποτελέσει ένα ισχυρό ρυθμιστικό μέτρο. Αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά, περιορίζοντας την πρόωρη έκθεση σε περιβάλλοντα που κατευθύνουν έντονα την προσοχή και τη συμπεριφορά των παιδιών. Ωστόσο, δύσκολα θα καταστεί επαρκές από μόνο του.
Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τέτοιες παρεμβάσεις συχνά οδηγούν σε μετατόπιση της χρήσης προς λιγότερο ελεγχόμενα ψηφιακά περιβάλλοντα, χωρίς ουσιαστική μείωση της συνολικής έκθεσης. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης θα εξαρτηθεί από τεχνικά ζητήματα ελέγχου, ζητήματα ιδιωτικότητας, καθώς και από το ύψος των προστίμων προς τις εταιρείες που δεν θα συμμορφωθούν. Καθοριστικός θα είναι και ο ρόλος των γονέων, καθώς ορισμένοι εξ αυτών επιτρέπουν την πρόσβαση των παιδιών ακόμη και μέσω δικών τους λογαριασμών. Συνεπώς, το μέτρο συνιστά αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη, καθώς, εκτός των άλλων, απαιτείται να πλαισιωθεί από ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των γονέων και πολιτικές ενίσχυσης του ψηφιακού γραμματισμού».
Κατερίνα Μαλίχιν: Ψυχική ωρίμανση των κηδεμόνων τους…
«Η ορθή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους χρήστες εξαρτάται από την παιδεία τους και κυρίως από την παιδεία των γονιών, των κηδεμόνων τους και των δασκάλων τους. Σε έναν κόσμο που πλήττεται από τον καπιταλιστικό λόγο, την ιδεολογική σύγχυση και την κρίση των αξιών ακόμη και η πολιτική ορθότητα ή η ελεύθερη χρήση των μέσων αυτών καθίσταται ένα πολύπλοκο και σύνθετο ζήτημα. Διάγουμε στον κοινωνικό δεσμό που καλλιεργεί την πεποίθηση ότι όλα είναι εφικτά και χωρίς επιπτώσεις, χωρίς την ανάληψη ευθύνης σε προσωπικό, συλλογικό επίπεδο, και κυρίως σε επίπεδο διακυβέρνησης και λειτουργίας της Πολιτείας.
Οταν πια τα πράγματα φτάνουν στο απροχώρητο ή η διασαφήνιση των ορίων και των αξιών χωλαίνει, το κράτος εξαγγέλλει απαγορεύσεις με αφοριστικό χαρακτήρα προς λύση των κακώς κειμένων καθώς μία απαγόρευση δεν αρκεί για να συμβάλλει και να καλλιεργήσει το ήθος, το αξιακό σύστημα σεβασμού της ανθρώπινης υπόστασης και προσωπικότητας, αλλά και την προστασία των πολιτών και κυρίως και πρωτίστως των ανηλίκων.
Μία απαγόρευση δεν αρκεί, δεν φτάνει. Χρειάζεται πριν από αυτήν ανάληψη ευθύνης της παιδείας των νέων μας και των ανηλίκων μας, αλλά και όλων όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτούς.
Χρειάζονται μέτρα και αποφάσεις που θα στηρίξουν έναν κοινωνικό δεσμό που θα διέπεται και θα προάγει την αξία της ανθρώπινης υπόστασης, την καλλιέργεια της προσωπικότητας των νέων.
Χρειάζεται μέλημα και μέριμνα εκ μέρους της πολιτείας για το μέλλον των ανηλίκων μας, την υποστήριξη των ικανοτήτων και δυνατοτήτων τους. Η καταστολή δεν οδηγεί στη συνειδητοποίηση του φαντασιακού κόσμου των μέσων μαζικής δικτύωσης ούτε των κινδύνων που αυτά τα μέσα εγκυμονούν όταν η χρήση τους εν τέλει οδηγεί στην απόσυρση, την κατασκευή ενός σαθρού επίπλαστου κόσμου που όλα γίνονται και ξεγίνονται…
Χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια για απομάγευση των ανηλίκων μας, αλλά πρωτίστως για την ψυχική ωρίμανση των κηδεμόνων τους. Και αυτό επιβάλλει πολλή δουλειά εκ μέρους του εκπαιδευτικού συστήματος και της Πολιτείας.
Η καταστολή, τις περισσότερες φορές, είναι καταλύτης για το αντίθετο και, μιας είναι και οι μέρες τέτοιες, μιμείται τις περισσότερες φορές τη στάση του Πιλάτου: εγώ νίπτω τας χείρας μου…
Γιάννης Στρατούλιας: Από τον Μωυσή στον Ιησού
«Εξι χρόνια πριν, χρησιμοποιήθηκε η επικοινωνιακή μεταφορά του Μωυσή για τον πρωθυπουργό, ως ηγέτη-σωτήρα που εν μέσω πανδημίας θα έφερνε τον ελληνικό λαό στη «γη της επαγγελίας». Xθες, Μεγάλη Τέταρτη, όπου στο φαντασιακό του θρησκευόμενου πληθυσμού της χώρας κυριαρχούσε η μορφή του Ιησού με τα πάθη και την επικείμενη ανάστασή του, ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως αυτός που θα σώσει τα παιδιά από τις βλαπτικές επιπτώσεις των social media. Ας θυμηθούμε και την ρήση του Ιησού, όπως καταγράφεται στα Ευαγγέλια, «αφήστε τα παιδιά να έρθουν προς εμένα». Είναι εμφανέστατη η επικοινωνιακή προσπάθεια του Μαξίμου να αλλάξει την ατζέντα και η προσπάθεια να βγει η κυβέρνηση από την περιδίνησή της. Κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει τις βλαπτικές επιπτώσεις των social media στους χρήστες τους και ειδικά όταν αυτοί είναι παιδιά. Σοβαροί θεωρητικοί που ασχολήθηκαν με το θέμα, χρόνια τώρα, το έχουν αναδείξει ως προτεραιότητα λόγω των κοινωνικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και των άλλων συνεπειών του. Το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό που δεν λύνεται με μία παροξυσμική εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη γενικευμένη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία αποτελεί τη θεμελιώδη βάση του νεοφιλελεύθερου προτάγματος, όπως αυτό εκδηλώνεται και αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες. Οταν το παιδί, πριν μπορέσει να πιάσει το μολύβι στην πρώτη δημοτικού και να γράψει, έχει κατακτήσει δεξιότητες πληκτρολόγησης κειμένου και χειρισμού οθόνης, όταν όλα τα σχολεία έχουν γεμίσει διαδραστικούς πίνακες, όταν αποθεώνεται η τεχνητή νοημοσύνη ως πανάκεια, ανοίγει σιγά-σιγά ο δρόμος για την έλευση του μετάνθρωπου».
Μάνος Λαμπράκης: Κατασκευή εξάρτησης
«Δεν αρκεί μία απαγόρευση ως μεμονωμένη κυβερνητική χειρονομία, όσο σημαντική κι αν ακούγεται στη δημόσια σφαίρα. Μία τέτοια ρύθμιση, αν δεν συνοδευθεί από αξιόπιστους μηχανισμούς επιβεβαίωσης ηλικίας, από σαφές και αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων εις βάρος των ίδιων των πλατφορμών, αλλά και από μία σοβαρή παιδευτική στρατηγική για γονείς, σχολεία και εκπαιδευτική κοινότητα, κινδυνεύει να εξαντληθεί σε έναν ηθικολογικό θόρυβο χωρίς πραγματική αποτελεσματικότητα. Η ουσία του προβλήματος είναι βαθύτερη και πολύ πιο απαιτητική: δεν έχουμε απέναντί μας απλώς παιδιά που εισέρχονται πρόωρα σε έναν ψηφιακό κόσμο, αλλά έναν ολόκληρο τεχνολογικό μηχανισμό δομημένο ακριβώς πάνω στην αρπαγή της προσοχής, στην κατασκευή εξάρτησης και στην εμπορική αξιοποίηση της παιδικής ευαλωτότητας. Αν δεν τεθεί υπό αμφισβήτηση αυτή η ίδια η αρχιτεκτονική των πλατφορμών, το μέτρο θα παραμείνει αναγκαία αφετηρία, όχι όμως και πραγματική λύση».
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News