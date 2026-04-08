«Τέλος» στα Social Media για παιδιά κάτω των 15: Η ανακοίνωση Μητσοτάκη

Επισημοποιήθηκε πριν από λίγο το κυβερνητικό σχέδιο για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στις ψηφιακές πλατφόρμες. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την απόφαση για πλήρη απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, χαρακτηρίζοντας το μέτρο ως «δύσκολο αλλά απαραίτητο» για την προστασία της νέας γενιάς.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της απόφασης: «Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών».

H εξειδίκευση των μέτρων, αναμένεται σήμερα στις 13:00, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τους: Άδωνι Γεωργιάδη (Υπουργός Υγείας) Δημήτρη Παπαστεργίου (Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης) και Άκη Σκέρτσο (Υπουργός Επικρατείας).

Εκεί αναμένεται να αναλυθεί το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων, ο τρόπος ταυτοποίησης της ηλικίας των χρηστών, καθώς και ο ρόλος της εφαρμογής Kids Wallet στην επιβολή του «ψηφιακού κόφτη».

