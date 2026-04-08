Social media: Με ημερομηνία γέννησης το νέο μπλόκο για τους ανήλικους – Τι θα ισχύει για TikTok, Snapchat, Instagram και Facebook

Πιο συγκεκριμένη μορφή πήρε το κυβερνητικό σχέδιο για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media, καθώς κατά τη συνέντευξη Τύπου των υπουργών αποσαφηνίστηκε ότι το μέτρο θα καλύπτει όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά. Η απαγόρευση εντάσσεται στο νέο πλαίσιο που έχει ανακοινωθεί για εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027.

[contaisu_summary]

Νωρίτερα τη Μεγάλη Τετάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, σημειώνοντας ότι η σχετική ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και ότι η χώρα θέλει να βρεθεί ανάμεσα στις πρώτες που θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Κατά την εξειδίκευση των μέτρων, ο Δημήτρης Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο δεν στοχεύει στη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο συνολικά, αλλά στη δημιουργία πλαισίου προστασίας για τα παιδιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου, η ρύθμιση αφορά πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok, το Facebook και το Snapchat, ενώ δεν περιλαμβάνει τις πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων. Για το σκέλος αυτό δεν έχω επίσημη πρωτογενή δημοσίευση από κυβερνητική πηγή μπροστά μου, οπότε το αποδίδω ως στοιχείο της παρουσίασης και όχι ως ανεξάρτητα επαληθευμένο επίσημο κείμενο νόμου.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρουσίασε επίσης τη λογική της επαλήθευσης ηλικίας μέσω εργαλείων όπως το Kids Wallet, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική πλευρά προτείνει τη χρήση ευρωπαϊκών μηχανισμών επαλήθευσης αντί να μετατεθεί αποκλειστικά η ευθύνη στις ίδιες τις πλατφόρμες. Ο ίδιος ανέδειξε ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού που θα μπορεί να λειτουργεί πανευρωπαϊκά. Το Reuters επιβεβαιώνει ότι ο πρωθυπουργός έχει ήδη ζητήσει από την Κομισιόν ευρωπαϊκό σύστημα επαλήθευσης ηλικίας και κοινό πλαίσιο επιβολής έως το τέλος του 2026.

Από την πλευρά του, ο Άκης Σκέρτσος περιέγραψε τη ρύθμιση ως ακόμη ένα βήμα στην κατεύθυνση της προστασίας των ανηλίκων, εντάσσοντάς την σε μια ευρύτερη κυβερνητική λογική πρόληψης και ορίων. Η κυβέρνηση επιμένει ότι το βασικό μήνυμα είναι πως το επιχειρηματικό μοντέλο των μεγάλων πλατφορμών, το οποίο στηρίζεται στη συνεχή προσοχή των παιδιών, πρέπει να συναντήσει θεσμικό φρένο. Το ίδιο πνεύμα αποτυπώνεται και στην επιστολή Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπου γίνεται λόγος για πανευρωπαϊκό «ψηφιακό όριο ενηλικίωσης» στα 15.

Στο υγειονομικό σκέλος της παρουσίασης, ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε έμφαση στις επιπτώσεις που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, μπορεί να έχει η υπερβολική χρήση social media και ψηφιακών μέσων στη σωματική και ψυχική υγεία των ανηλίκων, από διαταραχές ύπνου και οπτική κόπωση μέχρι άγχος, κοινωνική πίεση και φαινόμενα εθισμού. Το Reuters καταγράφει επίσης ότι η κυβερνητική επιχειρηματολογία στηρίζεται σε ανησυχίες για άγχος, προβλήματα ύπνου και τον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών.

