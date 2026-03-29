Μπλόκο των Ισραηλινών στον Πανάγιο Τάφο

Οι δυνάμεις του Ισραήλ εμπόδισαν την Κυριακή (29/3) δύο ανώτατους ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας να προσεγγίσουν τον Ναό του Πανάγιου Τάφου στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ για την Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Middle East Eye, το Ισραήλ αρνήθηκε την είσοδο στον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, Λατίνο Πατριάρχη, και στον πατέρα Φραντσέσκο Ιέλπο, Φύλακα της Αγίας Γης, ενώ κατευθύνονταν προς την εκκλησία για τη λειτουργία.

Οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες προσπάθησαν να εισέλθουν ιδιωτικά, χωρίς καμία τελετουργική πομπή ή δημόσια συγκέντρωση, όμως η πρόσβαση τούς απαγορεύτηκε. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή, προκαλώντας έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Κουστωδία της Αγίας Γης επεσήμαναν ότι αυτή είναι η πρώτη φορά εδώ και αιώνες που παρεμποδίζονται οι κεφαλές της Καθολικής Εκκλησίας.

«Αυτό το περιστατικό αποτελεί σοβαρό προηγούμενο και αγνοεί τις ευαισθησίες δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας στρέφουν το βλέμμα τους στην Ιερουσαλήμ», δήλωσαν χαρακτηριστικά οι εκκλησιαστικοί φορείς.

Η Ιταλία κάλεσε τον πρεσβευτή του Ισραήλ για το συμβάν, με την πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, να δηλώνει ότι η κίνηση αυτή αποτελεί «μια προσβολή προς τους πιστούς».

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές Αρχές έχουν κλείσει το τέμενος Αλ Άκσα και χριστιανικούς ναούς στην Παλιά Πόλη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τον περασμένο μήνα.

Η Αστυνομία υποστήριξε λόγους ασφαλείας, μια δικαιολογία που απορρίπτουν οι Παλαιστίνιοι. Οι ίδιοι θεωρούν ότι τα κλεισίματα αποσκοπούν στον αυστηρότερο έλεγχο της κατεχόμενης πόλης.

