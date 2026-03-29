Μπλόκο των Ισραηλινών στον Πανάγιο Τάφο

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Ισραήλ για την Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών.

29 Μαρ. 2026 18:02
Pelop News

Οι δυνάμεις του Ισραήλ εμπόδισαν την Κυριακή (29/3) δύο ανώτατους ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας να προσεγγίσουν τον Ναό του Πανάγιου Τάφου στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ για την Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Middle East Eye, το Ισραήλ αρνήθηκε την είσοδο στον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, Λατίνο Πατριάρχη, και στον πατέρα Φραντσέσκο Ιέλπο, Φύλακα της Αγίας Γης, ενώ κατευθύνονταν προς την εκκλησία για τη λειτουργία.

Οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες προσπάθησαν να εισέλθουν ιδιωτικά, χωρίς καμία τελετουργική πομπή ή δημόσια συγκέντρωση, όμως η πρόσβαση τούς απαγορεύτηκε. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή, προκαλώντας έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Κουστωδία της Αγίας Γης επεσήμαναν ότι αυτή είναι η πρώτη φορά εδώ και αιώνες που παρεμποδίζονται οι κεφαλές της Καθολικής Εκκλησίας.

«Αυτό το περιστατικό αποτελεί σοβαρό προηγούμενο και αγνοεί τις ευαισθησίες δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας στρέφουν το βλέμμα τους στην Ιερουσαλήμ», δήλωσαν χαρακτηριστικά οι εκκλησιαστικοί φορείς.

Η Ιταλία κάλεσε τον πρεσβευτή του Ισραήλ για το συμβάν, με την πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, να δηλώνει ότι η κίνηση αυτή αποτελεί «μια προσβολή προς τους πιστούς».

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές Αρχές έχουν κλείσει το τέμενος Αλ Άκσα και χριστιανικούς ναούς στην Παλιά Πόλη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τον περασμένο μήνα.

Η Αστυνομία υποστήριξε λόγους ασφαλείας, μια δικαιολογία που απορρίπτουν οι Παλαιστίνιοι. Οι ίδιοι θεωρούν ότι τα κλεισίματα αποσκοπούν στον αυστηρότερο έλεγχο της κατεχόμενης πόλης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:48 Κουνδουράκης: «Σημασία έχουν οι τρεις βαθμοί»
21:42 Εγνατία Οδός: Εργαζόμενος σκοτώθηκε την ώρα της δουλειάς του…
21:33 Πιερρακάκης: «Κανείς μόνος του στη κρίση, θα στηρίξουμε όσο χρειαστεί»
21:22 Το μήνυμα του Γιώργου Καρβουνιάρη για το «νέο» ΠΑΣΟΚ
21:14 Αγρίνιο: Χειροπέδες σε τρία άτομα για τον τραυματισμό 16χρονου
21:05 Θανάσης Κοντάκος για Παίδες ΝΕΠ: «Δουλειά στη συγκέντρωση, έμφαση στις λεπτομέρειες»
21:03 Στο αυτόφωρο η 77χρονη που συνελήφθη μετά το θάνατο του 82χρονου συζύγου της
20:53 Αιγιαλεία: Ηχηρή παραίτηση του Βασίλη Χριστόπουλου
20:47 Ο Νετανιάχου ανοίγει τον Πανάγιο Τάφο για τους Χριστιανούς
20:37 Γ’ Κατηγορία: Δείτε πότε ξεκινούν τα play offs στον Α’ Ομιλο
20:28 Η ομάδα της Data Consultants στον 4o Patras Half Marathon
20:23 Αννα Διαμαντοπούλου: Ούτε ν’ ακούει για Τσίπρα…
20:19 Ο Δήμος Καλαβρύτων τίμησε την Αννα Καραμανλή
20:09 Ολομέτωπη επίθεση του Νίκου Πλακιά κατά του Νίκου Μάνεση
20:00 Η «Π» στις Βρυξέλλες: Ακρίβεια χωρίς όρια, απόσταση στους μισθούς ΦΩΤΟ
19:54 Κρέας στην κατάψυξη: Δείτε πόσο καιρό επιτρέπεται το κάθε είδος
19:45 Τι προτείνουν στο Ιράν οι μεσολαβητές για τα στενά του Ορμούζ: τέλη διέλευσης και κοινοπραξία για το πετρέλαιο
19:38 Πωλούνται βασίλισσες μυρμηγκιών αντί 220 ευρώ το τεμάχιο
19:30 Σπουδαία νίκη για τις γυναίκες του Ατρόμητου στο Αργος
19:23 Ο Ζελένσκι στην Ιορδανία για σημαντικές συναντήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
