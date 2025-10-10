«Μπλόκο» ζωής στην Κάτω Αχαΐα: Ο Δήμος μοίρασε κράνη αντί για πρόστιμα ΦΩΤΟ

Μια πρωτότυπη δράση οδικής ασφάλειας με προσομοιωτές τροχαίων, ενημέρωση και ένα συμβολικό «μπλόκο» ευαισθητοποίησης για δικυκλιστές πραγματοποιήθηκε στην Κάτω Αχαΐα από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και την Τροχαία Πατρών.

10 Οκτ. 2025 12:07
Pelop News

Μια διαφορετική και βαθιά ουσιαστική δράση για την οδική ασφάλεια έζησαν οι κάτοικοι της Κάτω Αχαΐας, όπου ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», την Τροχαία Πατρών και το Α.Τ. Δυτικής Αχαΐας, διοργάνωσε μια βιωματική εκδήλωση στην πλατεία Παπαγιαννοπούλου.

Η δράση είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα τροχαία ατυχήματα και την προώθηση της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου — ιδιαίτερα νέους και μαθητές.

Με τη χρήση σύγχρονων προσομοιωτών οδικής ασφάλειας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να βιώσουν με ασφάλεια τις συνέπειες ενός τροχαίου ατυχήματος, κατανοώντας τον κίνδυνο που κρύβουν η υπερβολική ταχύτητα, η κατανάλωση αλκοόλ ή η οδήγηση χωρίς ζώνη και κράνος.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Τροχαίας και του Α.Τ. Δυτικής Αχαΐας, μαζί με τον δήμαρχο Γρηγόρη Αλεξόπουλο, πραγματοποίησαν ένα συμβολικό «μπλόκο» στους δικυκλιστές — όμως αντί για πρόστιμα, μοίραζαν κράνη, στέλνοντας μήνυμα πρόληψης και ασφάλειας.

«Στείλαμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Είναι θέμα παιδείας, στάσης ζωής και σεβασμού προς τον συνάνθρωπο», δήλωσε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης.

Ευχαρίστησε θερμά το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», την Τροχαία Πατρών, το Α.Τ. Δυτικής Αχαΐας, αλλά και τις τοπικές επιχειρήσεις που προσέφεραν δωρεάν κράνη στους οδηγούς, στηρίζοντας έμπρακτα την καμπάνια ευαισθητοποίησης.

Στην πρωτοβουλία συνέβαλαν οι επιχειρήσεις Ραγκαβάνης Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε., Ραγκαβάνης Νικόλαος, ΓΕΡΜΑΝΟΣ Κ. Αχαΐας, Ράθωσης Φώτης, Μπάτσικας Παναγιώτης, MARCONI (Ανδρέας Ραυτακόπουλος), οινοποιείο ΔΥΜΑΙΑ ΓΗ, καθώς και οι παραγωγοί φράουλας Γιάννης Σιδηρόπουλος και Ιωάννης Πανούτσος, ενώ υποστήριξη πρόσφεραν και οι τοπικοί προμηθευτές Pro Street Labropoulos και Matzouris Moto.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το κοινό να συμμετέχει ενεργά και με τον Δήμο να δεσμεύεται πως θα συνεχίσει αντίστοιχες δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, γιατί —όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε— η ασφάλεια στους δρόμους ξεκινά από εμάς τους ίδιους.
