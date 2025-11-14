«Μπορεί να με σκότωναν εάν ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο», πανικός στη Ρόδο μετά τη μαφιόζικη επίθεση

Οι δράστες έριξαν κατά ριπάς στην πρόσοψη και τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού του επιχειρηματία, και διέφυγαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από γείτονες, αφήνοντας ένα μαύρο στεφάνι, ως μήνυμα εκφοβισμού

14 Νοέ. 2025 21:47
Στη Ρόδο επικρατεί πανικός, μετά τη μαφιόζικη επίθεση με πυροβολισμούς σε σπίτι επιχειρηματία. Άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ και γάζωσαν τη μεζονέτα που έμενε με την οικογένειά τους, την Παρασκευή 13.11.2025.

Οι δράστες έριξαν κατά ριπάς στην πρόσοψη και τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού του επιχειρηματία, και διέφυγαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από γείτονες, αφήνοντας ένα μαύρο στεφάνι, ως μήνυμα εκφοβισμού.

Ο άνδρας που την στιγμή εκείνη βρισκόταν μέσα στο σπίτι με την οικογένειά του βρίσκεται σε σοκ και περιέγραψε στην rodiaki.gr, τα όσα βίωσε αλλά και τον φόβο που ένιωσε για τη ζωή του και των αγαπημένων του, ενώ αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει προστασία για την ασφάλειά του.

«Αν δεν ήμουν κουρασμένος, μπορεί να με σκότωναν»
«Είχαμε φύγει με την οικογένεια στην Αθήνα το Σάββατο πρωί και γυρίσαμε την Τετάρτη απόγευμα. Το διάστημα εκείνο ίσως είχαν εποπτεύσει τον χώρο του σπιτιού μου. Γυρίσαμε κουρασμένοι και κάτσαμε να στολίσουμε το σπίτι για τα Χριστούγεννα. Ευτυχώς, από την κούραση δεν βγήκα καθόλου από το σπίτι, μπορεί να με σκότωναν εάν ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο», ανέφερε, ενώ περιέγραψε ένα περίεργο περιστατικό που συνέβη το ίδιο βράδυ, πριν πέσουν για ύπνο:

«Είδαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού. Ξαφνικά, τρεις φορές έκλεισαν τα φώτα για 15 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ο καιρός έξω ήταν καλός. Πιθανώς, ήταν αυτοί. Δεν ξέρω αν το έκαναν για να μην καταγραφούν από τις κάμερες, δεν ξέρω. Πέσαμε να κοιμηθούμε και κατά τις 05:00 τα ξημερώματα ακούσαμε έναν περίεργο θόρυβο κάτω».

Ο θόρυβος εκείνη την ώρα δεν τους κινητοποίησε, καθώς θεώρησαν πως προερχόταν από συνηθισμένα αίτια.

«Αν μου συμβεί κάτι να ξέρετε, είχα ζητήσει προστασία»
«Δεν κατεβήκαμε γιατί θεωρήσαμε ότι είναι το καλοριφέρ από τη ζέστη, ή ότι έπεσε το δέντρο λόγω της βάσης. Συνεχίσαμε τον ύπνο μας. Όταν κατέβηκε η γυναίκα μου το πρωί, κατά τις 07:00, για να φτιάξει το γάλα για τις δύο μου κόρες, είδε αυτά τα σημάδια στην τζαμαρία. Ήρθε, με ξύπνησε και καλέσαμε αμέσως την Ασφάλεια. Βρήκαμε και ένα μαύρο στεφάνι, που άφησαν οι δράστες. Πήδηξαν τον ψηλό τοίχο. Φυσικά και φοβάμαι, είμαι 30 χρόνια επιχειρηματίας στο νησί. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Ζήτησα να έχω ασφάλεια. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αν μου συμβεί κάτι, να ξέρετε, είχα ζητήσει προστασία», επισήμανε ο άνδρας.

Το μαύρο στεφάνι
Από τους πυροβολισμούς που έπεσαν στην περιοχή Σγουρού στη Ρόδο, δεν τραυματίστηκε κανένας, γεγονός που «μαρτυρά» πως οι δράστες απλά άφησαν ένα μήνυμα.

Οι άγνωστοι προσέγγισαν τον χώρο από το πίσω μέρος του οικοπέδου του επιχειρηματία και πυροβόλησαν τουλάχιστον 14 φορές στις μπαλκονόπορτες της μεζονέτας. Στη συνέχεια οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι κηδείας και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες. Κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ομάδες ασφαλείας και ειδικοί της σήμανσης περισυνέλεξαν κάλυκες από τον αύλειο χώρο και τον πεζόδρομο, ενώ αξιολόγησαν λεπτομερώς όλα τα ίχνη που άφησαν πίσω τους οι δράστες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στο μαύρο στεφάνι που εντοπίστηκε τοποθετημένο στην κεντρική είσοδο της μεζονέτας. Κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών, πρόκειται για ένα σαφές στοιχείο σημειολογίας που θεωρείται μήνυμα εκφοβισμού και προσθέτει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Πέρα από τους κάλυκες, το στεφάνι και τις κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν την διαδρομή των δραστών.

