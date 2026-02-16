Μποτιλιάρισμα σε Λεωφόρο Αθηνών και Κηφισό – Κλειστό τμήμα της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Αθηνών και στον Κηφισό, ενώ σημαντικές επιπτώσεις προκαλούν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών συντήρησης.

Στη λεωφόρο Αθηνών καταγράφονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Προς το κέντρο της Αθήνας η κίνηση είναι αυξημένη από τον Ασπρόπυργο έως την περιφερειακή Ασπροπύργου και από το Δαφνί έως τον Κηφισό. Στην αντίθετη κατεύθυνση, προς Ασπρόπυργο, τα προβλήματα ξεκινούν πριν από τη λεωφόρο Σχιστού και εκτείνονται έως τη λεωφόρο Δημοκρατίας.

Στον Κηφισό παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Πειραιώς έως τη Νέα Ιωνία, κατάσταση που επιβαρύνθηκε και από ακινητοποιημένο φορτηγό νωρίτερα. Στην κάθοδο, η κίνηση είναι αυξημένη από τη Λυκόβρυση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τα προβλήματα συνδέονται και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, όπου παρατείνεται έως τις 22 Φεβρουαρίου ο αποκλεισμός εισόδων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων». Συγκεκριμένα, παραμένουν κλειστοί οι κόμβοι Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κίνηση προς το κέντρο της Αθήνας διοχετεύεται κυρίως μέσω της λεωφόρου Αθηνών, ενώ για κατεύθυνση προς Λαμία ή Αεροδρόμιο προτείνονται εναλλακτικές διαδρομές μέσω λεωφόρου Αθηνών, Κηφισού και του κόμβου Μεταμόρφωσης.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την ειδική σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου πριν από τις εισόδους της Αττικής Οδού, καθώς και τις οδηγίες της Τροχαίας, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στην κυκλοφορία.

