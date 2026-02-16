Μποτιλιάρισμα σε Λεωφόρο Αθηνών και Κηφισό – Κλειστό τμήμα της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο

Έντονα προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών και στον Κηφισό, ενώ σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών.

Μποτιλιάρισμα σε Λεωφόρο Αθηνών και Κηφισό – Κλειστό τμήμα της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο
16 Φεβ. 2026 12:22
Pelop News

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Αθηνών και στον Κηφισό, ενώ σημαντικές επιπτώσεις προκαλούν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών συντήρησης.

Στη λεωφόρο Αθηνών καταγράφονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Προς το κέντρο της Αθήνας η κίνηση είναι αυξημένη από τον Ασπρόπυργο έως την περιφερειακή Ασπροπύργου και από το Δαφνί έως τον Κηφισό. Στην αντίθετη κατεύθυνση, προς Ασπρόπυργο, τα προβλήματα ξεκινούν πριν από τη λεωφόρο Σχιστού και εκτείνονται έως τη λεωφόρο Δημοκρατίας.

Στον Κηφισό παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Πειραιώς έως τη Νέα Ιωνία, κατάσταση που επιβαρύνθηκε και από ακινητοποιημένο φορτηγό νωρίτερα. Στην κάθοδο, η κίνηση είναι αυξημένη από τη Λυκόβρυση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τα προβλήματα συνδέονται και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, όπου παρατείνεται έως τις 22 Φεβρουαρίου ο αποκλεισμός εισόδων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων». Συγκεκριμένα, παραμένουν κλειστοί οι κόμβοι Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κίνηση προς το κέντρο της Αθήνας διοχετεύεται κυρίως μέσω της λεωφόρου Αθηνών, ενώ για κατεύθυνση προς Λαμία ή Αεροδρόμιο προτείνονται εναλλακτικές διαδρομές μέσω λεωφόρου Αθηνών, Κηφισού και του κόμβου Μεταμόρφωσης.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την ειδική σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου πριν από τις εισόδους της Αττικής Οδού, καθώς και τις οδηγίες της Τροχαίας, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:08 Χειμερινά road trips στην Ελλάδα: Τρεις διαδρομές για αυθόρμητες αποδράσεις
15:00 Αιγιάλεια: Για 7 μήνες ακόμα λειψή η Αστυνόμευση – Mετά το καλοκαίρι έρχεται η ενίσχυση
15:00 Μαρινάκης: Από τη «Βιολάντα» και τις αμβλώσεις έως ενέργεια, εργασιακά και εξωτερική πολιτική – Όσα είπε στην ενημέρωση
14:55 «Red Code» για την κακοκαιρία: Σε επιφυλακή τέσσερις Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα
14:48 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το Καρναβάλι όλης της Ελλάδας – ΔΕΙΤΕ τα άρματα του Βασιλιά και το «ΟΠΕΚΕ Μπε…»
14:47 Μήνυση Γεωργιάδη κατά Κωνσταντοπούλου για τη «Βιολάντα» – Καταγγελία για συκοφαντική δυσφήμιση
14:47 Πρεμιέρα για τα ακριβά φάρμακα από τα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι αλλάζει για τους ασθενείς
14:40 Φωτογραφίες Καισαριανής: Επικοινωνία Κακλαμάνη-Μενδώνη για την απόκτησή τους – Στόχος να περάσουν στη Βουλή αν επιβεβαιωθεί η γνησιότητα
14:37 Προειδοποίηση Ζελένσκι πριν την τριμερή στη Γενεύη-Περιμένει μαζική επίθεση
14:36 Ελληνοτουρκικά: Κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση Γεραπετρίτη στη Βουλή για τις συμφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας
14:26 Ανησυχία για την παραβατικότητα ανηλίκων: Διαδοχικά περιστατικά βίας φτάνουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία
14:18 Τρένο εκτός γραμμής στην Ελβετία – Πέντε τραυματίες
14:16 Πάτρα: Δύο γυναίκες νεκρές σε σπίτι στην Εγλυκάδα – Ηταν αδελφές 66 και 68 ετών
14:15 Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ εκτάκτως στις ΗΠΑ – Τι θα γίνει με το Final 8 του Κυπέλλου
14:04 Κακοκαιρία 24 ωρών με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» πιο έντονα – Στο στόχαστρο η Δ. Ελλάδα
14:00 Πάτρα: Γκρεμίστηκε εγκαταλειμμένο σπίτι – Άφαντος ο ιδιοκτήτης, κλειστή η οδός Ιωνίας
13:58 Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων νεογέννητα δίδυμα 17 ημερών από το Αγρίνιο
13:56 Λέρος: Σύλληψη 55χρονου μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
13:50 Πειραιάς: Βίντεο από ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Με όπλο απείλησε υπαλλήλους και διέφυγε
13:43 Προφυλακιστέος σωφρονιστικός υπάλληλος για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στις φυλακές Διαβατών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ