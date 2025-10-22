Μπρατάκος: «Η Ελλάδα χρειάζεται νέο παραγωγικό μοντέλο – Δεν αρκούν οι ευρωπαϊκοί πόροι»

Με αφορμή τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και την έκθεση του ΔΝΤ, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία χρειάζεται βαθιές μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλίσει διατηρήσιμη ανάπτυξη και κοινωνικό αντίκτυπο.

22 Οκτ. 2025 14:28
Pelop News

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, σχολιάζοντας την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ότι η χώρα έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η πρόκληση της επόμενης ημέρας είναι να διατηρήσει το θετικό μομέντουμ με ένα νέο, βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, που θα στηρίζεται στην παραγωγικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Όπως σημείωσε ο κ. Μπρατάκος, «η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχει περιορίσει δραστικά το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, καταγράφει δημοσιονομικό πλεόνασμα και ισχυρή αύξηση των επενδύσεων, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί εντυπωσιακά».

Επεσήμανε ωστόσο ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ενδέχεται να υποχωρήσει στο 1,5% μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, κάτι που –όπως είπε– καταδεικνύει την ανάγκη να μη στηριχθεί η χώρα αποκλειστικά στις ευρωπαϊκές ενισχύσεις.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε ότι απαιτείται μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας μέσα από μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, όπως η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

«Πάνω απ’ όλα», πρόσθεσε, «χρειάζεται η κατεδάφιση του πελατειακού κράτους και η μετατροπή του από εμπόδιο σε αρωγό της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής».

Κλείνοντας, τόνισε πως το ΕΒΕΑ θα παραμείνει προσανατολισμένο στην ενίσχυση της παραγωγικής και δίκαιης οικονομίας, «μιας οικονομίας που δε θα εξαρτάται από ευκαιριακές ενισχύσεις, αλλά θα στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και στην εμπιστοσύνη των πολιτών και των επενδυτών».
22/10/2025
