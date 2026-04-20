Μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση η Παναχαϊκή

Στην τελική ευθεία μπαίνουν όπως όλα δείχνουν οι διαπραγματεύσεις των ανθρώπων της ΠΓΕ προκειμένου να παραχωρήσουν το μάνατζμεντ της ποδοσφαιρικής ομάδας την επόμενη σεζόν.

Από την πλευρά των «κοκκινόμαυρων» διαρρέεται πως υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μία, το πολύ δύο είναι οι σοβαρές περιπτώσεις που εξετάζονται.

Φημολογείται πως η περίπτωση του Χρήστου Μιχαλόπουλου είναι η μία που απασχολεί τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής.

Εχει ξοδέψει πάνω από 1 εκ. ευρώ

Ο Μιχαλόπουλος είναι 43 ετών, πρόεδρος του Μιλτιάδη και κατάγεται από τον Πύργο Τριφυλλίας, ένα χωριό 700 κατοίκων στη Μεσσηνία. Ο πατέρας του, που έχει πεθάνει, υπήρξε παράγοντας της ομάδας και στη μνήμη του ασχολήθηκε και ο ίδιος διοικητικά προσφέροντας πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια.

Σ’ αυτό το διάστημα έχει δαπανήσει 1,3 εκ. ευρώ περίπου, συμπεριλαμβάνοντας και το ποσό των 300.000 ευρώ προκειμένου να ανακατασκευάσει το διαλυμένο γήπεδο του Μιλτιάδη με μηχανήματα που έφερε ο ίδιος από την Αθήνα. Για το χωριό είναι μέγας ευεργέτης. Οσον αφορά την οικονομική του δυνατότητα, λέγεται πως τα παραπάνω ποσά είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που μπορεί να διαθέσει. Ο Μιλτιάδης λειτουργούσε ως επαγγελματική ομάδα με χρήματα που έπαιρναν όλοι στην ώρα τους ή και νωρίτερα.

Ναυτιλιακά και Μελισσανίδης

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Μιχαλόπουλος σπούδασε ναυτιλιακά και έχει τον ρόλο του νηολόγου στο λιμάνι του Πειραιά. Νηολόγος είναι ο υπεύθυνος για την ορθή τήρηση του νηολογίου, δηλαδή την εγγραφή πλοίων σε ειδικό βιβλίο (Νηολόγιο) που τηρείται από τις Λιμενικές Αρχές σε κάθε λιμάνι.

Η ΑΕΚ και το ακριβό εισιτήριο

Επίσης, ο 43χρονος είναι φίλαθλος της ΑΕΚ, διαθέτει ένα από τα ακριβότερα εισιτήρια διαρκείας VIP στο Allwyn Arena και φημολογείται πως έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Mάλιστα, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας τον Μάιο του 2023 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, η μία από τις 20 ονομαστικές διαπιστεύσεις που είχε η Ενωση, είχε δοθεί στον Χρήστο Μιχαλόπουλο!

Διαμένει μόνιμα στην Αθήνα, αλλά επισκέπτεται συχνά το χωριό του στη Μεσσηνία. Οι περισσότεροι μιλούν για έναν άνθρωπο προσιτό, σοβαρό και μετρημένο, αλλά και με φιλοδοξίες στο ποδόσφαιρο, αλλά και γενικότερα.

Ποιος θα μπορούσε άλλωστε να αποκλείσει πως με μια πιθανή εμπλοκή του Μιχαλόπουλου με την Παναχαϊκή, θα μπορούσε να ανοίξει η πόρτα και σε πολλά επιχειρηματικά ζητήματα που αφορούν το λιμάνι της Πάτρας; Είναι λογικό και θεμιτό.

Ανταλλαγή εγγράφων και απαιτήσεων

Ομως, ας μην προτρέχουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος του μήνα ή μέχρι τις αρχές του επόμενου. Η διοίκηση της ΠΓΕ φέρεται να είναι σε ανταλλαγή εγγράφων με συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο και σε γενικότερη συζήτηση για το τι ζητάει η κάθε πλευρά, με πρόθεση να προχωρήσει το θέμα πολύ γρήγορα. Από την πλευρά των «κοκκινόμαυρων» τηρείται σιγή ιχθύος χωρίς να διαψεύδουν ή να επιβεβαιώνουν το παραμικρό.

Διέψευσε ό,τι ακούγεται

Ο Μιχαλόπουλος διέψευσε με δήλωσή του όσα ακούγονται: «Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που με φέρουν να αναλαμβάνω καθήκοντα προέδρου σε άλλη ομάδα, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση» και τονίσει πως παραμένει προσηλωμένος στον Μιλτιάδη. Προσέξτε όμως, δεν φημολογείται πως θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου στην Παναχαϊκή, αλλά πως θα είναι ο επιχειρηματίας που θα συνεισφέρει οικονομικά, έχοντας κι άλλους ανθρώπους δίπλα του.

