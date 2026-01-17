Μπροστά στο ημίχρονο η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
Προηγείται 32-28 του Έσπερου Καλλιθέας
Με 32-28 προηγείται η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου του Έσπερου Καλλιθέας, το οποίο υποδέχεται στην Πάτρα σε παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της National League 1.
Για την Ένωση 8 πόντους έχει ο Γκάτζο, 7 ο Κογιώνης και από 5 Μπαζίνας και Φραντζής.
Για τους φιλοξενούμενους ο Ντεσόν έχει 10 και ο Κοψιάς 7.
