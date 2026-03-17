Cabolo: Η προηγμένη λύση AI που λειτουργεί τοπικά και δεν αποθηκεύει τα δεδομένα στο cloud

Η ιταλική πρωτοποριακή τεχνολογία μετατρέπει τον ήχο και την εικόνα σε κείμενο, επιτρέποντας την οργάνωση, την αρχειοθέτηση και την πρόσβαση πληροφοριών τοπικά.

Στην εποχή της τεχνολογίας, όπου όλα βασίζονται στην αποθήκευση δεδομένων online, υπάρχει μια ιταλική λύση που προσεγγίζει τη διασυνδεσιμότητα διαφορετικά, λειτουργώντας πλήρως offline, γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέρον του θεσμικού και του επιχειρηματικού κόσμου παγκοσμίως. Το εργαλείο αυτό ονομάζεται Cabolo και αποτελεί τη λύση που ανέπτυξε η Cedat85 για την ασφαλή διαχείριση του περιεχομένου που προκύπτει από συναντήσεις, συνεδριάσεις, ανακρίσεις, διαλέξεις, συνέδρια και από όλα εκείνα τα περιβάλλοντα όπου η εμπιστευτικότητα αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

«Σήμερα, σημαντικό μέρος της πληροφορίας δεν παράγεται γραπτά, αλλά προφορικά: στις συναντήσεις, στις επιχειρησιακές συζητήσεις, στις στιγμές λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, η άμεση καταγραφή αυτού του περιεχομένου είναι πλέον απαραίτητη. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο ψηφιακό μέλλον, πρέπει να ξεκινήσουμε από τον προφορικό λόγο και να διασφαλίσουμε την άμεση καταγραφή της πληροφορίας, την ώρα και τη στιγμή που αυτή προκύπτει», υπογραμμίζει ο Gianfranco Mazzocoli, CEO της Cedat85.

Το Cabolo λειτουργεί χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο – αποτελεί ένα περιβάλλον το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας του ήχου και της εικόνας απευθείας, στο σημείο που παράγονται. Το περιεχόμενο απομαγνητοφωνείται, αρχειοθετείται, οργανώνεται και καθίσταται άμεσα προσβάσιμο, χωρίς τη συμμετοχή εξωτερικών διακομιστών, αποθήκευση στο cloud και χωρίς κινδύνους υποκλοπής ή διαρροής των δεδομένων. Το Cabolo ενσωματώνει υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, προηγμένες λειτουργίες κρυπτογράφησης και πλήρη δυνατότητα ελέγχου και εξατομίκευσης. Το σύστημα επιτρέπει επίσης την αυτόματη απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων χωρίς σύνδεση στο internet, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα δεν διαφεύγουν ποτέ.

Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό του Cabolo -η «φυσική παρουσία» δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης, μακριά από τον παγκόσμιο ιστό- οδήγησε τη Gartner να συμπεριλάβει τη Cedat85 μεταξύ των σημαντικότερων ευρωπαϊκών παικτών στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης. Μια διάκριση που βασίζεται στα 40+ χρόνια εμπειρίας στην επεξεργασία του λόγου, καθώς και σε μια απλή αλλά επαναστατική αρχή: η τεχνολογία οφείλει όχι μόνο να είναι ισχυρή, αλλά πρωτίστως αξιόπιστη, ασφαλής, ανθεκτική και θωρακισμένη απέναντι από κάθε απειλή.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα του Cabolo είναι η ευελιξία του. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε τραπέζι συνεδρίασης, να συνδεθεί με το σύστημα ήχου του χώρου, με το Teams και το Zoom ή να εγκατασταθεί σε αίθουσα ελέγχου μέσω του πρωτοκόλλου Dante, το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση πολλαπλών καναλιών ήχου ταυτόχρονα. Μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης, το σύστημα αναγνωρίζει τους συμμετέχοντες, δομεί αυτόματα το περιεχόμενο και το καταχωρίζει σε ένα ευρετήριο. Όλα αυτά χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, πράγμα που αποτελεί ένα κρίσιμο πλεονέκτημα για τα δικαστήρια, τον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας, τα διοικητικά συμβούλια, τα πανεπιστήμια, τις διεθνείς εκδηλώσεις και γενικότερα όλες τις περιπτώσεις όπου η λήψη αποφάσεων γίνεται προφορικά και απαιτείται εχεμύθεια και ασφάλεια πληροφοριών.

«Σε αντίθεση με τις γνωστές online λύσεις, το Cabolo αποτελεί ένα offline οικοσύστημα σχεδιασμένο ειδικά για τη συνδυαστική διαχείριση ήχου, βίντεο και κειμένου. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η λειτουργία της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ένα ιδιωτικό περιβάλλον, σχεδιασμένο να επεξεργάζεται, να αρχειοθετεί και να συνθέτει πληροφορίες με απόλυτη ασφάλεια. Δεδομένου ότι λειτουργεί εξ ολοκλήρου τοπικά, το Cabolo αποτελεί έναν ασφαλή και αυτόνομο χώρο εργασίας, όπου τα ευαίσθητα δεδομένα παραμένουν στα χέρια του χρήστη. Χάρη στις δυνατότητες εκπαίδευσης της Τεχνητής Νοημοσύνης από τον ίδιο τον χρήστη, το Cabolo βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις του, προσφέροντας μέγιστη αποδοτικότητα με έως και δέκα φορές χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση σε σύγκριση με τις cloud λύσεις, καθώς και ένα εξαιρετικά περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα», δηλώνει ο Enrico Giannotti, Managing Director της Cedat85.

Η νέα γενιά του Cabolo εισάγει εργαλεία σχεδιασμένα ειδικά για όσους χρειάζεται να εργάζονται γρήγορα σε σχέση με το περιεχόμενο: έξυπνες περιλήψεις, επισήμανση βασικών σημείων, αυτόματες αναφορές, λειτουργίες επεξεργασίας για την εξάλειψη των επαναλήψεων. Με τη λειτουργία «Insights», το Cabolo προσφέρει επίσης μια πλήρη εικόνα του συνόλου του συγκεντρωμένου υλικού, επισημαίνοντας προτεραιότητες και κρίσιμα σημεία.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η τεχνολογία του Cabolo είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε περιβάλλοντα υψηλής ευαισθησίας: από Ευρωπαϊκούς Θεσμούς έως μεγάλους διεθνείς ομίλους, συμπεριλαμβανομένου του δικαστικού τομέα, όπου το Cabolo Interview Kit -εξοπλισμένο με κρυπτογράφηση 4096 bit και ψηφιακό watermark- αποτελεί πλέον καθημερινό εργαλείο (για παράδειγμα, μετά και από την υποχρεωτική καταγραφή όλων των ανακρίσεων, που εισήγαγε η Μεταρρύθμιση Cartabia στην Ιταλία).

Μια σημαντική αναγνώριση ήρθε το 2024, όταν το Cabolo παρουσιάστηκε στη σύνοδο των υπουργών της G7 για τη Βιομηχανία, την Τεχνολογία και τον Ψηφιακό Τομέα στο Τρέντο. Στόχος ήταν να συμβάλει στις εργασίες της Διεθνούς Διακήρυξης για την ηθική και υπεύθυνη Τεχνητή Νοημοσύνη, αναδεικνύοντας έτσι ότι η τοπική διαχείριση δεδομένων δεν αποτελεί πλέον ένα εξειδικευμένο θέμα για λίγους, αλλά έναν από τους στρατηγικούς άξονες της παγκόσμιας καινοτομίας.

Το Cabolo αποδεικνύει ότι η καινοτομία μπορεί να επιτευχθεί χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια. Σε μια εποχή υπερσυνδεσιμότητας, επαναφέρει στο προσκήνιο την ιδέα ότι τα δεδομένα αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν παραμένουν στο σημείο όπου δημιουργούνται και στα χέρια εκείνων που τα παράγουν. Και το επιτυγχάνει με τη σταθερότητα μιας τεχνολογίας που ήδη εφαρμόζεται από σημαντικούς οργανισμούς όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ισπανίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κροατίας, το Ομοσπονδιακό Εκτελεστικό Συμβούλιο της Νιγηρίας, το Royal Devon University στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Πανεπιστήμιο Masaryk στην Τσεχία, το Ιταλικό Τυπογραφείο και Νομισματοκοπείο, τα Αεροδρόμια Malpensa και Linate του Μιλάνου, το Πανεπιστήμιο Bocconi στο Μιλάνο, το Δικαστήριο του Τορίνο, το Περιφερειακό Συμβούλιο του Friuli Venezia Giulia της Ιταλίας και την ασφαλιστική εταιρεία Allianz. Μια σημαντική πορεία που επιβραβεύτηκε το 2021, όταν οι λύσεις της Cedat85 κέρδισαν, μέσω παγκόσμιου διαγωνισμού, την εφαρμογή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχοντας διαχείριση του περιεχομένου των ολομελειών σε πραγματικό χρόνο και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

