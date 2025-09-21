Χάκερ παρέλυσαν τα αεροδρόμια: Ακυρώνονται οι μισές πτήσεις στις Βρυξέλλες

21 Σεπ. 2025 9:21
Pelop News

Η ταλαιπωρία μετά την κυβερνοεπίθεση σε πολλά αεροδρόμια της Ευρώπης συνεχίζεται και αρκετές είναι οι πτήσεις που και σήμερα Κυριακή (21.09.2025) θα ακυρωθούν.

Με ανακοίνωσή του το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έκανε γνωστό ότι μετά την κυβερνοεπίθεση οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν την Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν. Και αυτό για να μην δημιουργηθούν μεγαλύτερες ουρές από την χειροκίνητη διαδικασία της επιβίβασης.

Στο Χίθροου εκατοντάδες είναι οι άνθρωποι που περιμένουν δημιουργώντας τεράστιες ουρές με τους υπαλλήλους να εκδίδουν χειρόγραφα κάρτες επιβίβασης την ώρα που οι αποσκευές είναι στοιβαγμένες, αφού το ηλεκτρονικό σύστημα αδυνατούσε να τις καταγράψει.

Οι χάκερ στόχευσαν λογισμικό που χρησιμοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες για τον έλεγχο εισιτηρίων των επιβατών και την παροχή καρτών επιβίβασης. Μετά την κυβερνοεπίθεση το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών έπρεπε να κάνει το έλεγχο των καρτών επιβίβασης χειροκίνητα, επιμηκύνοντας σημαντικά τη διαδικασία, η οποία δημιούργησε ουρές ωρών για τους ταξιδιώτες.

Ειδικοί κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά έξυπνη επίθεση η οποία κατόρθωσε να παραλύσει ταυτόχρονα κρίσιμα συστήματα σε διαφορετικά αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες. Πρόκειται για μια αλυσίδα χτυπημάτων που έχουν ξεπεράσει τα σύνορα μιας χώρας.

Τα συστήματα check-in παρέχονται από την Collins Aerospace, μια αμερικανική εταιρεία που παράγει επίσης αμυντικά συστήματα και στην οποία ανατέθηκε την περασμένη εβδομάδα σύμβαση για την εκτέλεση του σχεδιασμού ηλεκτρονικού πολέμου του ΝΑΤΟ.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση στην Collins Aerospace, η οποία παρέχει λογισμικό check-in και επιβίβασης σε αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως. Κάποιοι πάντως δεν διστάζουν να πουν ότι υπάρχει ρωσική παρέμβαση.

Η κυβερνοεπίθεση ξεκίνησε αργά το βράδυ της Παρασκευής (19.09.2025) και μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, 29 πτήσεις είχαν ακυρωθεί, σύμφωνα με την Cirium, την εταιρεία παροχής δεδομένων αεροπορίας, από τις περισσότερες από 1.000 που πραγματοποιήθηκαν στα τρία αεροδρόμια.

Περισσότερες από 600 πτήσεις από το αεροδρόμιο Χίθροου έχουν διακοπεί λόγω κυβερνοεπίθεσης, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων.

Το FlightRadar κατέγραψε 629 προβλήματα σε πτήσεις, μετά από κυβερνοεπίθεση στην Collins Aerospace που οδήγησε σε καθυστερήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα σημειώθηκαν και στο αεροδρόμια του Βερολίνου και των Βρυξελλών λόγω της κυβερνοεπίθεσης στον εξωτερικό πάροχο συστημάτων check in αλλά και επιβίβασης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά» μια κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε σημαντικές διαταραχές σε πολλά διεθνή αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένου του Χίθροου.
