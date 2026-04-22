Χαλκίδα: Εφιάλτης για 70χρονη – Κατήγγειλε ξυλοδαρμό από την κόρη της και τον σύντροφό της

Σοκ προκαλεί η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που ερευνάται στη Χαλκίδα, με θύμα μια 70χρονη γυναίκα που κατήγγειλε ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από την 46χρονη κόρη της και τον 47χρονο σύντροφό της. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν, ενώ η ηλικιωμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά.

22 Απρ. 2026 12:22
Pelop News

Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών στη Χαλκίδα, μετά την καταγγελία 70χρονης γυναίκας ότι υπέστη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από την ίδια της την κόρη και τον σύντροφό της. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από κλήση που έκανε η ηλικιωμένη στην Άμεση Δράση, βρίσκοντας το κουράγιο να ζητήσει βοήθεια μία ημέρα μετά την επίθεση που, σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγγελίας, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 20 Απριλίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 70χρονη φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά, ενώ στην καταγγελία της περιγράφει μια σκληρή και παρατεταμένη κακοποίηση μέσα στο σπίτι. Όπως αναφέρεται, η 46χρονη κόρη της και ο 47χρονος σύντροφός της φέρονται όχι μόνο να τη χτύπησαν επανειλημμένα, αλλά και να την οδήγησαν στην κουζίνα, όπου την έβρεξαν με παγωμένο νερό και την ανάγκασαν να παραμείνει όρθια, στηριζόμενη στο ένα πόδι για αρκετή ώρα.

Την επόμενη ημέρα, παρά τον φόβο και τη σωματική της κατάσταση, η γυναίκα απευθύνθηκε στις αρχές. Περιπολικό την παρέλαβε και τη μετέφερε στο αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, όπου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία. Από εκεί και πέρα, η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν και να συλληφθούν τόσο η κόρη της όσο και ο σύντροφός της.

Η 70χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χαλκίδας και έχει ήδη διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια η βαρύτητα των τραυμάτων της και να ενισχυθεί η αποδεικτική βάση της υπόθεσης. Πληροφορίες που συνοδεύουν το ρεπορτάζ αναφέρουν ακόμη ότι δεν πρόκειται, πιθανότατα, για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς η ηλικιωμένη φέρεται να είχε πέσει θύμα επίθεσης και πριν από περίπου έξι εβδομάδες, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα μιας επαναλαμβανόμενης κατάστασης κακοποίησης.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η υπόθεση. Το βάρος πλέον πέφτει τόσο στη δικαστική διερεύνηση όσο και στην πλήρη τεκμηρίωση των καταγγελλόμενων πράξεων, σε μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό και επαναφέρει με σκληρό τρόπο στο προσκήνιο την αθέατη βία μέσα στην οικογένεια.

