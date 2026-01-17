Χαλκίδα: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι και συναγερμός, ΒΙΝΤΕΟ

Στη Χαλκίδα έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε σπίτι και έχει σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Γαύδος: Νεκρός μετανάστης, εντοπίστηκαν συνολικά 31 στα νότια του νησιού

Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ η πυροσβεστική αναφέρει πως δεν έχει πληροφορίες για εγκλωβισμένους.

Δείτε βίντεο από το σημείο

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



