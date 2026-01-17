Χαλκίδα: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι και συναγερμός, ΒΙΝΤΕΟ
Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 8 οχήματα
Στη Χαλκίδα έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε σπίτι και έχει σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.
Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ η πυροσβεστική αναφέρει πως δεν έχει πληροφορίες για εγκλωβισμένους.
Δείτε βίντεο από το σημείο
