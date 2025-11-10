Χαλκίδα: Στη φυλακή οι 4 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου

Στη φυλακή οδηγήθηκαν και οι τρεις από τους τέσσερις οπαδούς της ΑΕΚ που εμπλέκονται στο περιστατικό.

10 Νοέ. 2025 10:21
Pelop News

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τέσσερις οπαδοί του Ολυμπιακού που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου Ρουμπή, φίλου της ΑΕΚ, την περασμένη Δευτέρα στη Χαλκίδα.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό. Στη φυλακή οδηγήθηκαν και οι τρεις από τους τέσσερις οπαδούς της ΑΕΚ που εμπλέκονται στο περιστατικό.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο Μάριος δέχθηκε τουλάχιστον επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο, τα τραύματα των οποίων αποδείχθηκαν θανάσιμα.

Η αστυνομία κατάσχεσε τα δύο οχήματα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συμπλοκή, ενώ εντοπίστηκε σε παρακείμενο χωράφι ένα στυλιάρι, πιθανόν χρησιμοποιημένο στο φονικό.

Η αιματηρή επίθεση ξεκίνησε μετά από συνάντηση ομάδων οπαδών ΑΕΚ και Ολυμπιακού, η οποία εξελίχθηκε σε καταδίωξη και κατέληξε σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, όπου σημειώθηκε η θανατηφόρα μαχαιριά. Οι φίλοι του θύματος προσπάθησαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.
