Χαλκιδική: Στο εδώλιο έξι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 8χρονης στην πισίνα κατασκήνωσης

Στις δικαστικές αίθουσες περνά σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, η υπόθεση θανάτου της 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης στη Χαλκιδική, με τη δίκη να αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πολυγύρου. Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ τον Αύγουστο του 2024 και είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση για τα μέτρα ασφάλειας και την ευθύνη επιτήρησης σε χώρους φιλοξενίας παιδιών.

Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν έξι κατηγορούμενοι, οι οποίοι διώκονται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μεταξύ αυτών είναι οι τρεις ιδιοκτήτες της επιχείρησης, η ναυαγοσώστρια, ο αρχηγός της κατασκήνωσης και η ομαδάρχισσα της 8χρονης.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου 2024. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, το παιδί θα έπρεπε εκείνη την ώρα να βρίσκεται μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της κατασκήνωσης, αρχικά στο εστιατόριο και στη συνέχεια στα σπιτάκια, όπου έγινε καταμέτρηση πριν από τη μεσημεριανή ανάπαυση. Ωστόσο, η 8χρονη δεν εντοπίστηκε εκεί όπου υποτίθεται πως βρισκόταν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν αναζητήσεις εντός της κατασκήνωσης.

Λίγο αργότερα, το παιδί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα της κατασκήνωσης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η ιατροδικαστική εξέταση είχε αποδώσει τον θάνατο σε πνιγμό.

Στα δικαστήρια του Πολυγύρου βρίσκονται και οι γονείς της 8χρονης, οι οποίοι ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για την υπόθεση και να υπάρξει δικαίωση για τον θάνατο του παιδιού τους. Η σημερινή έναρξη της δίκης αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο όλα τα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



