Χαμάς: Έτοιμη για συμφωνία με το Ισραήλ – Υποσχέσεις για απελευθέρωση ομήρων

Έτοιμη για σύναψη συμφωνίας με το Ισραήλ δηλώνει η Χαμάς με νέα ανακοίνωσή της, αφήνοντας μάλιστα ελεύθερους όλους τους ομήρους.

Μόνη προϋπόθεση είναι το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

#BREAKING: Communication services have been cut off in #Rafah due to “the ongoing aggression,” #Palestinian telecommunications company Jawa says https://t.co/IflBrUiNrU pic.twitter.com/CysFOcUF8k

— Arab News (@arabnews) May 30, 2024

