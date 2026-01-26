Χαμόγελα και ευχές στην κοπή πίτας του συλλόγου Ιεροψαλτών Πατρών και Περιχώρων «Ι. Δαμασκηνός»

Σε ιδιαίτερα ευχάριστο, φιλικό και συναδελφικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η δεξίωση Κοπής της Βασιλόπιτας του ιστορικού Συλλόγου Ιεροψαλτών Πατρών και Περιχώρων «Ιωάννης ο Δαμασκηνός», την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, στο πολυχώρο δεξιώσεων- «Κτήμα Διαμαντή».

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο εκπροσώπησε ο πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, ο οποίος μετέφερε την αγάπη, τις ευχές και τη στήριξη του Σεβ. Μητροπολίτη μας στο έργο και την διακονία του ιεροψαλτικού κόσμου της Πάτρας.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ με ανακοίνωση τους εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συναδέλφους και τους φίλους, οι οποίοι για ακόμα μια φορά στήριξαν με την παρουσία τους το Σύλλογο ιεροψαλτών.

«Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στην ενορία της Αγίας Μαρίνας Πατρών για την έμπρακτη στήριξη με την διάθεση μεγάλου αριθμού ημερολογίων του Συλλόγου καθώς και στον ιεροψάλτη και μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου, κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο, για την προσφορά εκτύπωσης των προσκλήσεων και των αφισών της εκδήλωσης.

Τέλος θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους χορηγούς των δώρων της κλήρωσης:

Filoxenia Hotel and Spa, Έκθεση Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου Πατρών, Δημήτριος Γαλάνης, Βιβλιοπωλείο Booktime, Βιβλιοπωλείο Αποστολικής Διακονίας, Κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών Wavecom Λαθούρος Σπυρ., Κουρείο Λάμπης Γιώργος, Φαρμακείο Παπανικολάου, Φαρμακείο Μακρυγένη Γεωργία, ΡΟΥΠΑΣ hairshops, Πλυντήριο αυτοκινήτων Autolifting, Bee Smart Θεόδωρος Πάτσης, Μελισσοκομία Παπανδριανός, Ελαιοτριβείο Οικογένειας Σπηλιωτόπουλου, π. Δημήτριος Παπαγεωργίου, Οινοποιείο Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος, Σουβαλιώτης Οινοπαραγωγός, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Ποτοποιία Τεντούρα Κάστρο Χάχαλης, Νικόλαος Καπέλης, Buddy’s Pizza» ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Συλλόγου.

