Χαμόγελα και βραβεύσεις στην κοπή πίτας του ΝΟΠ ΦΩΤΟ

Με τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στην ιστορία του συλλόγου, πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή Καθιγιασμού των Υδάτων στο κολυμβητήριο του ΝΟΠ, «Επαμεινώνδας Πετραλιάς», παρουσία των αρχών της πόλης και πλήθους κόσμου που έδωσε βροντερό «παρών».

Ακολούθησε η εκδήλωση της κοπής της βασιλότητας του ΝΟΠ με βραβεύσεις αθλητών και αθλητριών που διακρίθηκαν το 2025, καθώς επίσης και απονομές αναμνηστικών τίτλων σε φορείς της Πάτρας, σημαντικούς συνεργάτες, υποστηρικτές του Ομίλου και αλλά και σε παράγοντες σωματείων άλλων αθλημάτων, όπως ο Απόλλωνας Πατρών που κλείνει φέτος 100 χρόνια ζωής με το βραβείο να παίρνει ο Φίλιππος Καμίσης, αλλά και του Κώστα Καλπουζάνη, στο όνομα του οποίου τιμήθηκε ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός Πατρών για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή του.

Επίσης, τιμήθηκαν τα ναυταθλητικά σωματεία Ιστιοπλοϊκός Ομιλων Πατρών και Αθλητικος Ομιλος Ρίου, «Ιάσων» για την ανάδειξη του ναυταθλητισμού στην Αχαϊα.

Τον Αγιασμό των υδάτων τέλεσε ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος και τον σταυρό έπιασε η νεαρή κολυμβήτρια Αρετή Κατσιροπούλου η οποία πήρε την ευλογία, αλλά και αναμνηστικό δώρο από τον Σεβασμιότατο.

