Χαμόγελα και βραβεύσεις στην κοπή πίτας του ΝΟΠ ΦΩΤΟ

Τον Αγιασμό των υδάτων τέλεσε ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος και τον σταυρό έπιασε η νεαρή κολυμβήτρια Αρετή Κατσιροπούλου η οποία πήρε την ευλογία, αλλά και αναμνηστικό δώρο από τον Σεβασμιότατο.

Χαμόγελα και βραβεύσεις στην κοπή πίτας του ΝΟΠ ΦΩΤΟ
06 Ιαν. 2026 17:31
Pelop News

Με τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στην ιστορία του συλλόγου, πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή Καθιγιασμού των Υδάτων στο κολυμβητήριο του ΝΟΠ, «Επαμεινώνδας Πετραλιάς», παρουσία των αρχών της πόλης και πλήθους κόσμου που έδωσε βροντερό «παρών».

Χαμόγελα και βραβεύσεις στην κοπή πίτας του ΝΟΠ ΦΩΤΟ

Ακολούθησε η εκδήλωση της κοπής της βασιλότητας του ΝΟΠ με βραβεύσεις αθλητών και αθλητριών που διακρίθηκαν το 2025, καθώς επίσης και απονομές αναμνηστικών τίτλων σε φορείς της Πάτρας, σημαντικούς συνεργάτες, υποστηρικτές του Ομίλου και αλλά και σε παράγοντες σωματείων άλλων αθλημάτων, όπως ο Απόλλωνας Πατρών που κλείνει φέτος 100 χρόνια ζωής με το βραβείο να παίρνει ο Φίλιππος Καμίσης, αλλά και του  Κώστα Καλπουζάνη, στο όνομα του οποίου τιμήθηκε ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός Πατρών για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή του.

Χαμόγελα και βραβεύσεις στην κοπή πίτας του ΝΟΠ ΦΩΤΟ

Επίσης, τιμήθηκαν τα ναυταθλητικά σωματεία Ιστιοπλοϊκός Ομιλων Πατρών και Αθλητικος Ομιλος Ρίου, «Ιάσων» για την ανάδειξη του ναυταθλητισμού στην Αχαϊα.

Χαμόγελα και βραβεύσεις στην κοπή πίτας του ΝΟΠ ΦΩΤΟ

Τον Αγιασμό των υδάτων τέλεσε ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος και τον σταυρό έπιασε η νεαρή κολυμβήτρια Αρετή Κατσιροπούλου η οποία πήρε την ευλογία, αλλά και αναμνηστικό δώρο από τον Σεβασμιότατο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Πάτρα: Ο Δήμος σε αναζήτηση στέγης για τρία νηπιαγωγεία
17:45 Μεσσηνία: Με καλάμι ψαρέματος έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα ιερέας στην Τριφυλία
17:33 Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο
17:31 Χαμόγελα και βραβεύσεις στην κοπή πίτας του ΝΟΠ ΦΩΤΟ
17:21 Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές έως Πέμπτη: «Red Code» σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνιο
17:08 Βενεζουέλα: Η Ματσάδο έτοιμη για εκλογές – Έπαινοι σε Τραμπ και σχέδια επιστροφής
17:00 Το ελαιόλαδο «σύμμαχος» του εγκεφάλου: Μειώνει έως 28% τον κίνδυνο θανάτου από άνοια
16:48 Έφυγε σιωπηλά ο π. Νικόδημος Πετρόπουλος, εφημέριος του Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου Πατρών
16:48 Κραν Μοντανά: 1.000 σκιέρ σχημάτισαν τεράστια καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
16:36 Αλεξόπουλος: «Σε μια εποχή προκλήσεων το μήνυμα των Θεοφανείων μάς καλεί να επιλέξουμε τη διαφάνεια αντί της σύγχυσης και την ελπίδα αντί της παραίτησης»
16:35 Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες – 16χρονος ομολόγησε ότι τον χτύπησε: «Έστειλε μήνυμα στο κορίτσι μου και νευρίασα»
16:25 Θανατηφόρο τροχαίο στην Αμαλιάδα: Νεκρός 34χρονος σε σφοδρή σύγκρουση στην οδό Αντωνίου Πετραλιά
16:13 Την Τετάρτη η κηδεία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην Πάτρα
16:02 Nestle: Απόσυρση προϊόντα βρεφικού γάλακτος λόγω πιθανής ύπαρξης τοξίνης
15:53 Ευρωπαίοι ηγέτες: «Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για τα εδάφη τους»
15:41 Βιταμίνη Β6: Μπορεί να μειώσει άγχος και κατάθλιψη, δείχνει νέα μελέτη
15:33 Νότιγχαμ Φόρεστ: Κατέθεσε αίτημα για ανακατασκευή του City Ground
15:21 ΟΗΕ σε Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
15:08 Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος από την Κεφαλονιά σε νοσοκομείο του Παρισιού
14:56 Σέρρες: Από ανακοπή λόγω υποθερμίας πέθανε ο 45χρονος πυροσβέστης που βρέθηκε στο όρος Μπέλες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ