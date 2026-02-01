«Χ»αμογέλασε περισσότερο η Παναχαϊκή, άνετος ο Παναιγιάλειος

Δυνατές μονομαχίες, πάθος και ένταση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, συνέθεσαν το σκηνικό του αγώνα Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή με το τελικό 1-1 να αφήνει περισσότερο ικανοποιημένους τους φιλοξενούμενους.

Το μεγάλο πρόβλημα για τους «κοκκινόμαυρους» είναι ότι θα χάσει για κάποιο διάστημα, που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί τους Νιφορόπουλο και Καμπεράι, που αποχώρησαν τραυματίες από το γήπεδο.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Θεοδωρακόπουλο στο 3′ και ο Καμπεράι ισοφάρισε με πέναλτι στο 25′.

Απίστευτο σκηνικό στο 52′ με τον Ντούνη να βλέπει δύο κίτρινες μέσα σε έξι λεπτά. Ο ποδοσφαιριστής μπήκε ως αλλαγή στο 46′ φορώντας το νούμενο 11, παρότι είχε δηλωθεί με το νούμερο 7. Το αντιλήφθηκαν οι άνθρωποι της Θύελλας, ο παίκτης είδε την κίτρινη κάρτα και μερικά λεπτά αργότερα είδε τη δεύτερη για σκληρό μαρκάρισμα!

Τελικά, στο 65′ αποβλήθηκε και ο Κωνσταντινίδης της Θύελλας με την αριθμητική ισορροπία να επανέρχεται.

ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθόπουλος, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Δημητρέλλος (61’ Σκεπετάρης), Κ. Κουτσαντώνης (46’ Μαντάς), Νικ. Βλασόπουλος (69’ Πανίτσας), Θεοδωρακόπουλος (69’ Σκουμής), Αναγνωστόπουλος, Ντίνος (76’ Σουγλέρης).

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Συνοδινός, Βερβίτας (93’ Ξηνταρόπουλος), Σμπόρας, Πετράτος, Σταθόπουλος, Αγουρίδης, Μούλας, Γασπαρινάτος, Καμπεράι (46’ Ντούνης), Νιφορόπουλος (39’ λ.τ. Συρμής), Παπαευθυμίου.

Καθάρισε από νωρίς ο Παναιγιάλειος

Στο Αίγιο, ο Παναιγιάλειος καθάρισε από το α’ ημίχρονο το παιχνίδι με την Κόρινθο, πετυχαίνοντας νωρίς τα δύο γκολ, ενώ σημείωσε ακόμα ένα στο β’ ημίχρονο (3-0).

Στο 5’ απευθείας φάουλ του Φωκαΐδη, λάθος εκτίμηση του τερματοφύλακα με τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0 και στο 14’ ο Κυριαζής σέντραρε από αριστερά και ο Λιάτος με δυνατό πλασέ έκανε το 2-0. Στο 48′ ο Παναιγιάλειος έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σιάκα.

Στο 85′ ο Λαθυρης έκανε ωραία στην καρδιά της μικρής περιοχής και ο Μπουρλάκης διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή 1-1: 3′ Θεοδωρακόπουλος – 25′ πέναλτι Καμπεράι

Παναιγιάλειος – Κόρινθος 2-0: 6′ Φωκαΐδης, 15′ Λιάτος

Μιλτιάδης – Ζάκυνθος 0-3: 12′ Λαζαρίδης, 85′ Κουλούσιας, 87′ Γκιουρτζίδης

Ερμής Μελιγούς – Πανθουριακός 1-2: 50′ – 32′ 43′ Αγγελής

Πέλοπας Κιάτου – Λουτράκι 2-0: 38′ Μπατζέλης

