Χανιά: 15χρονη σε κώμα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της

Σε κωματώδη κατάσταση και με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων μία 15χρονη, η οποία φέρεται να είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ το βράδυ της Κυριακής (12 Οκτωβρίου 2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη είχε βγει βόλτα με φίλες της στο κέντρο της πόλης, όπου κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να νιώσει έντονη αδιαθεσία. Οι φίλες της, βλέποντας ότι δεν μπορούσαν να τη βοηθήσουν, κάλεσαν αμέσως την αστυνομία.

Περιπολία της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσε στο σημείο και εντόπισε τη 15χρονη ξαπλωμένη σε παγκάκι, αιμόφυρτη και αναίσθητη. Όπως ανέφεραν οι φίλες της, λόγω της μέθης της έπεσε από σκάλες και τραυματίστηκε σοβαρά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Για το περιστατικό συνελήφθη η 41χρονη μητέρα της, κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



