Χανιά: Καθηγητής συνελήφθη για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης

Σοκάρει νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που βγήκε στο φως της δημοσιότητας στα Χανιά, αφού 37χρονος καθηγητής φαίνεται να κακοποίησε σεξουαλικά την 14χρονη μαθήτριά του.

Ο 37χρονος στα Χανιά παρέδιδε ιδιωτικά μαθήματα μουσικής στο 14χρονο κορίτσι και σύμφωνα με την καταγγελία από τους γονείς της φέρεται να την κακοποίησε σεξουαλικά.

Το ίδιο το κορίτσι μαζί με τους γονείς του, προχώρησε στην καταγγελία σε βάρος του 37χρονου, με τις αστυνομικές αρχές των Χανίων να συλλαμβάνουν τον 37χρονο.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί διάταξη βάσει της οποίας γίνεται άρση απορρήτου και δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφικών του κατηγορουμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστεί κακοποίηση από το συγκεκριμένο άτομο.

O 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.

